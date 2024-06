KATAMARAN PANUKA: Počinje da plovi 19. juna, vožnje u 16 i 18 sati

Katamaran Panuka od srede 19. juna počeće da plovi rekom Tamiš u dva termina od 16 i 18 sati. Svi zainteresovani sugrađani za vožnju katamaranom mogu da rezervišu karte u Turističkoj organizaciji Pančeva svakog dana od 7 do 20 sati. Cena karte za odrasle je 500 dinara, deca do 7 godina ne plaćaju kartu.

U okviru turističke ponude grada Pančeva nalazi se i vožnja katamaranom Panuka. I ove godine tokom toplih letnjih meseci svi zanteresovani Pančevci i posetici grada mogu da zakažu vožnju katamranom po reci Tamiš, kaže Srđan Nikolić direktor Turističke organizacije Pančevo za RTV Pančevo.

– Katamaran ima svoju standardnu rutu istu kao i prošle godine, krećemo od našeg pristana, idemo do Preobraženske crkve, idemo do kapije grada – našim svetionicima i vraćamo se na pristan gde se i završava tura. Svi zainteresovani posetioci mogu da rezervišu kartu u TOP u vojvode Petra Bojovića 2, mogu odmah da kupe kartu a mogu i da je samo rezervišu. Imaćemo iznenađenja za kasnije to ćemo najaviti u julu. Sada krećemo od srede , katamaran će voziti sredom, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljem u dva termina od 16 i 18 časova.

Kako bi upotpunili svoju turističku ponudu, u Turističkoj organizaciji Pančevo ove godine uveli su novine, koje će upotpuniti vožnju rekom, a posetioce upoznati sa istorijom Pančeva.

– Imamo iznenađenje na katamaranu. Snimljen je vodič koji će ići preko razglasa i putnici će moći da uživaju u pogledu sa reke i upoznaju naš prelepi grad, i da se upoznaju sa istorijom grada, građevinama koje ovde postoje. Kada budemo prolazili pored svetionika čuće neke nove priče, biće tu i onih starih. Kao i pored Svilare, mostova i drugih zdanja i moći će da uživaju u pogledu i da nešto novo nauče

Zanteresovani za vožnju, karte već mogu rezervisani u prostorijama Turističke organizacije Pančevo po ceni od 500 dinara za odrasle, dece do 7 godina ne plaćaju kartu.

– Ko je zainteresovan i želi da se vozi može već da zakaže vožnju za sredu u TOP a mi ih čekamo i želimo im srećan put

Srđan Nikolić ističe da zainteresovani mogu da kupe i karte za kolektivnu vožnju i da za tu namenu moraju da dođu do Turističke organizacije na dogovor kako bi se ispoštovala pravila vožnje katamaranom koja su propisana zakonom.

