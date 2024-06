STRAŠAN DASA, EVROPEJAC Marija Šerifović otkrila informacije o ocu svog deteta! Muškarac za kojim mnoge žene žude

Pevačica Marija Šerifović krajem prošle godine postala je majka sinu Mariju.

Sina Marije Šerifović rodila je surogat majka, a otac mališana ostao je enigma sve do nedavno, kada je pevačica rekla par informacija o njemu.

Pop zvezda gostovala je u „Ami G šou“ kod Ognjena Amidžića, gde je usled unakrsnih pitanja pristala da kaže ponešto o muškarcu na kojeg će verovatno Mario sutra ličiti.

Na osnovu tizera koji se pojavio na Instagramu i izjave zvezde zaključuje se da je reč o muškarcu za kojim mnoge žene žude.

– Strašan dasa, evropejac – kazala je Marija, a potom se osvrnula na vaspitavanje naslednika.

– Ako bude bio doktor nauka, živeće na Beverli Hilsu, ako bude automehaničar, kupiću mu ceo Tošin bunar. Tako da ja sam jednako srećna – poručila je.

Marija se prisetila detinjstva

Podsetimo, Marija Šerifović nedavno je održala prvi solistički koncert u rodnom Kragujevcu, a tada je za „Blic“ otkrila kakve uspomene je vezuju za detinjstvo.

-Ne mogu da ti kažem baš pravu istinu kakve emocije budi, ali imam neke fragmente i to je uglavnom neko rano detinjstvo vezano za taj neki mali stančić od 40ak kvadrata sa jednom od najvažnijih žena u mom životu, a to je moja baka Draginja koja me je očuvala. Te uspomene su najlepše, sve što je dolazilo sa osnovnim i srednjim školama je manje važno jer kako krene škola krenu i problemi. Svoje detinjstvo bih opisala kao zanimljivo, vedro, veselo. Postojala je faza prevremenog odrastanja. Sve u svemu bih rekla da je bilo koliko lepih toliko ružnih stvari iskreno rečeno. Smatram da nisam bila uskraćena ni za šta – rekla je pevačica.

(Pančevac/Blic)

