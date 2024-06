VRELINA NA ASFALTU: Saznajte kako da svom telu pomognete da se ohladi

Primenite metode borbe protiv visokih temperatura koji će vam olakšati život, pa i sprečiti moguće neželjene posledice poput sunčanice ili toplotnog udara.

Pomozite svom telu da se ohladi • Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, posebno oko podneva.

• Krećite se po hladovini.

• Nosite laganu, široku, prozračnu odeću od pamuka ili drugih prirodnih vlakana. Ne zaboravite šešir ili kačket.

• Izbegavajte teže fizičke aktivnosti i vožnju u pregrejanim automobilima.

• Redovno hladite telo tuširanjem i stavljanjem hladnih obloga. Obrišite i natapkajte oblogama unutrašnjost nadlaktica, vrat, glavu, čelo…

• Pijte dovoljno tečnosti čak i ako ne osećate žeđ! Najmanje dva litra dnevno bezkofeinskih i bezalkoholnih pića, idealno „česmovaču”! Podstičite posebno bebe, malu decu, stare ljude i osobe sa invaliditetom da redovno uzimaju tečnost! Nepogrešiv znak manjka tečnosti u organizmu je nedostatak nagona za mokrenjem.

• Napunite lavor ili dečji bazen hladnom vodom i dodajte nekoliko kockica leda ako je potrebno. Zatim stavite stopala i opustite se. Termos napunjen ledenom vodom takođe je dobar saveznik.

• Bolje je tuširati se mlakom vodom jer hladna podstiče cirkulaciju. Nemojte se posle toga sušiti, već pustite da voda na vašoj koži ispari.

• Jedite niskokaloričnu, laganu hranu s visokim sadržajem vode, kao što su povrće, voće i mlečni proizvodi s niskim sadržajem masti. To važi posebno za period od tri sata pre odlaska na spavanje.

• Pri uspavljivanju će pomoći termofor s hladnom vodom stavljen između butina.

• Odeća za spavanje treba da bude od pamuka, svile ili drugih prirodnih vlakana. Iz higijenskih razloga nije preporučljivo biti bez odeće u krevetu, jer organizam noću luči i do pola litra tečnosti.

• Zvuči pomalo suludo, ali stavljanje pidžame i posteljine u plastičnu kesu u frižider pomoći će telu da snizi temperaturu dok ne zaspite.

• Pomozite drugima, posebno starijima, tako što ćete otići u kupovinu umesto njih.

• Nikada ne ostavljajte bebe, malu decu ili životinje ni na trenutak same u automobilu!

Tema za razgovor postoji čak i između slučajnih prolaznika. Nesnosna vrućina. Možda je zato bolje – mokar peškir na glavu i uživajte u letnjim danima. Neka vas uteši i pomisao na lapavicu, košavu i severac i loženje. Šalu na stranu, temperature iznad 35, pa i 30 stepeni naše telo ne voli.

Uticaj toplote na telo

Osobe koje pate od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti ili hroničnih respiratornih problema smatraju se posebno ugroženim. Ali vrućine pogađaju i naizgled zdrave ljude. Pri znojenju se gubi i po nekoliko litara tečnosti, a time i so, kalijum i magnezijum, a nedostatak minerala može da utiče na promene na ćelijama srca i da tako izazove srčane aritmije, pa čak i povećanje broja srčanih udara.

Pored toga, kod svih pada krvni pritisak pošto telo širi vene kako bi sprečilo povećanje telesne temperature. To može posebno da bude opasno za osobe sa srčanom insuficijencijom, jer je ispumpavanje povećane količine krvi iz nogu za njih otežano.

Javljaju se poremećaji spavanja jer tada obično pada temperatura tela. Češće su i infekcije gastrointestinalnih organa jer su slabije snabdeveni krvlju, koja odlazi u kožu, a zbog smanjenog imuniteta infekcija može da traje duže nego u drugim periodima godine. Tokom velikih vrućina mnogi ne mogu ni da tolerišu uobičajenu dozu lekova protiv visokog pritiska ili insulin, pa bi zbog toga trebalo prilagoditi terapiju. Beleži se i povećan broj infekcija nakon operacija.

Visoka vlažnost vazduha takođe pravi dodatne probleme. Znoj ne može da isparava s kože i da tako hladi telo. A pri povećanom znojenju telo gubi i tečnost i so, što može dovesti do bolnih toplotnih grčeva, posebno u ekstremitetima i stomaku. Nakon dužeg stajanja ili brzog ustajanja može doći do toplotnog kolapsa jer gubitak tečnosti i pad krvnog pritiska dovode do nedovoljnog snabdevanja mozga kiseonikom.

Opasni toplotni udari i sunčanice

Hladan stan, hladna glava • Postavite tende, spoljne roletne i venecijanere svetlih boja. Rolo zavese sa spoljnim metalnim slojem reflektuju sunčeve zrake, a efikasne su i one sa šupljim komorama. Sunčevo zračenje tako može da se smanji i do 75, dok je unutrašnja zaštita efikasna samo do 25 procenata.

• Po mogućstvu na prozore ugradite solarno staklo, koje zadržava do 80 procenata toplote.

• Na prozore se može postaviti i folija za zaštitu od sunca, kao relativno jeftin način obezbeđivanja zaštite. Spoljašnje folije traju samo upola kraće od unutrašnjih, ali nude bolju zaštitu.

• Mogu da posluže beli čaršavi postavljeni sa spoljne strane vrata ili prozora. Svetle boje sprečavaju da se vazduh direktno pored prozora previše zagreje zbog manje apsorpcije sunčeve svetlosti.

• Zamračite stan tokom dana i zatvorite prozore. Unakrsna ventilacija noću i ujutru je efikasan način unošenja svežeg kiseonika i hladnog vazduha u životni prostor.

• Ventilatori postavljeni direktno pored prozora ili balkonskih vrata ubrzavaju razmenu vazduha. Dobar trik je da se ispred ventilatora na pod stavi kanta s kockama leda. Od koristi može biti i postavljanje ventilatora ispred mokrog veša.

• Okačite vlažne peškire ili posteljinu ispred prozora ili preko dve stolice.

• Tepisi su skupljači toplote. Zato, ako je moguće, umotajte ih i čuvajte u podrumu ili ostavi tokom leta. Ćebad, jastuke i teške zavese odložite u ormane.

• Koristite samo one električne uređaje koji su vam zaista potrebni. One koji se ne koriste duže vreme treba iskopčati iz struje jer i dalje odaju toplotu u režimu mirovanja.

• Osim toplotne izolacije, klima je najefikasnija zaštita od vreline u kući. Ipak, ne treba zaboraviti da troši mnogo struje, mesečno koliko frižider i zamrzivač zajedno tokom cele godine.

Prvi znaci toplotne iscrpljenosti su obilno znojenje s bledom, lepljivom kožom, ubrzanim pulsom i ubrzanim, plitkim disanjem. Tada treba hitno pozvati lekara i staviti ugroženog u hladovinu u položaj s dignutim nogama, osloboditi ga uske odeće, dati mu tečnost i ohladiti ga.

Ekstremno visoka telesna temperatura, kao i crvena, vruća, suva koža, zajedno s glavoboljom, ubrzanim pulsom i disanjem, kao i vrtoglavica, mučnina, povraćanje, konfuzija i nesvestica već su simptomi po život opasnog toplotnog udara. Tada treba pozvati hitnu pomoć što pre, a u međuvremenu smiriti ugroženog, staviti ga u udobni položaj, otkopčati mu usku odeću i obezbediti dotok svežeg vazduha. Brzo ga ohladite prskanjem ili polivanjem hladnom vodom, stavite ga u kadu ili pod hladan tuš ili ga prekrijte i obmotajte hladnim mokrim peškirima ili krpama. U slučaju gubitka svesti stavite ga najpre na bok kako biste mu omogućili disanje.

Sunčanica takođe nije retka pojava. Posebno se često javlja na događajima na otvorenom gde ima malo hladovine. Sunčevi zraci mogu da iritiraju osetljive moždane opne koje leže odmah ispod tanke kosti lobanje, što se vidi po tome što glava postaje jarkocrvena i veoma topla dok se normalnija temperatura zadržava u ostatku tela. Simptomi kao što su vrtoglavica, glavobolja i povraćanje mogu se pojaviti tek uveče, a alarm je i ukočenost vrata kada glava ne može da se pomeri napred od bola. Osobe pogođene sunčanicom odmah treba premestiti u hladovinu, postaviti ih u sedeći položaj sa uzdignutom glavom koju treba ohladiti hladnim oblogama, dati im tečnost i pozvati hitnu pomoć.

Ali čak i u fotelji kod kuće može da se doživi toplotni udar ako je u stanu previše toplo. Pod najvećim rizikom su stariji ljudi koji žive sami. S godinama se smanjuje osećaj žeđi. A ugroženi su i ljudi sa smanjenim znojenjem. Neki lekovi, kao što su antidepresivi, neuroleptici, antihistaminici, diuretici, laksativi i hormoni štitne žlezde ometaju znojenje.

(Pančevac)

Naša želja je da vam ponudimo razumljive informacije o temama u vezi sa zdravljem i da vas tako podržimo da date i sami doprinos svom zdravlju. Ali, one nemaju za cilj da zamene posetu lekaru, to jest utvrđivanje precizne dijagnoze vaše bolesti, i u skladu sa tim načina lečenja od strane lekara.

