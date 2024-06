Kilometre gazi kao od šale čak i po vrućini: Autistični dečak heroj sa majkom krenuo peške na hodočaše do Ostroga

Čačak – Sedamnaestogodišnji Veljko Jaćimović koji ima autizam i njegova majka Dušica krenuli su u humanitarnu misiju 10. juna iz Novog Sada a cilj im je da za mesec dana peške stignu do manastira Ostrog. Prešli su nešto manje od pola puta i trenutno se nalaze u Čačku.

– Ovo hodanje koje je naravno mnogo više od običnog koračanja do manastira Ostrog sam posvetila svom sinu, i zaista mislim da svaki čovek dođe u tu fazu u životu kada poželi da uradi tako nešto, možda malo radikalno i možda ljudima koji gledaju sa strane to izgleda čak i čudno, ali to se rodilo iz dubine majčinskog srca, da za svog sina koji ima autizam, odemo zajedno do manastira Ostrog i da se poklonimo našoj svetinji”, kaže za RINU Dušica Jaćimović, majka sedamnaestogodišnjeg Veljka.

Ali Dušica i Veljko osim ličnog podviga imaju još jedan plemenit cilj, da svojim pešačenjem pomognu gradnju Centra za autizam u Bačkom Gradištu.

– Uspeli smo da završimo manji objekat koji će funkcionisati kao neka vrsta dnevnog boravka, a ustvari će roditelji moći da ostave decu i na dva, tri dana, po potrebi čak i duže. Čeka nas izgradnja glavnog objekta za koji smo završili temelje i koji je dosta veći, gde će kad sve bude završeno, moći da živi oko 40 korisnika, odraslih osoba sa autizmom o kojima nema ko da brine”, ističe Dušica.

Na ovom ne tako lakom hodočašću, po visokim temperaturama Veljko je pravi delija koji kilometre gazi sa neverovatnom lakoćom.

– Iako sam ja imala malo straha s obzirom na to da on ne razume smisao svega, on ima toliko energije i on nam ustavri određuje tempo, tako da uglavnom ja kaskam za njim, ali u suštini bitno je to da njemu pešačenje ne pada teško, kaže Dušica.

Na putu od Novog Sada do manastira Ostrog Veljko i Dušica naišli su na mnoge dobre ljude, ali s obzirom na snagu i veličinu njihovog podviga, mnogi bi mogli i da se postide.

– Veoma je dirljivo to što su nam na račun udruženja sredstva uplaćivala fizička lica, onoliko koliko ko može, ali interesantno je to da nijedna firma ili kompanija još uvek nije ništa uplatila”, rekla je Dušica.

Veljko nije verbalan ali nam je svojim gestovima, ponašanjem, osmesima i poljupcima pokazao da ima dušu veliku kao ovo njegovo hodočašće i veliko srce kao retko ko od nas.

Da bi pomogli Dušici i Veljku da sakupe što više novca za gradnju Centra za osobe sa autizmom, sredstva se mogu uplatiti na račun Udruženja roditelja dece sa autizmom „Svoj svet”: 165-7009064286-35

