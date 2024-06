RASPISAN KONKURS ZA UČENIČKE STIPENDIJE: Prijavljivanje preko specijalizovanog portala

Ministarstvo prosvete, u cilju podsticanja najboljih učenika da nastave školovanje sa visokom postignućima, raspisuje konkurse za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike, za školsku 2024/2025. godinu.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu učeničkih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju, i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje škole koji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5).

Učenici iz osetljivih društvenih grupa (učenici bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljske porodice, pripadnici romske nacionalne manjine, učenici sa invaliditetom, učenici sa hroničnim bolestima, učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni učenici, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom. Učenici iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i njihovi vršnjaci, s tom razlikom, da njihov prosek mora biti najmanje vrlo dobar (3,50), izuzev učenika bez roditeljskog staranja, učenika pripadnika romske nacionalne manjine i učenika sa invaliditetom, koji se posebno rangiraju primenom blažih kriterijuma u skladu sa afirmativnim merama u oblasti obrazovanja.

Ono što je novi jeste da će se prijavljivanje na konkurse vršiti popunjavanjem obrazaca na Portalu za kredite i stipendije. Portal za kredite i stipendije, sa uputstvom za prijavljivanje na konkurse, će biti dostupan na ovoj adresi , najkasnije od 20.08.2024. godine.

(MP/Z.S.)

TREĆI DAN MALE MATURE: Đaci osnovnih škola danas polažu test iz izbornog predmeta

PRVI UPISNI ROK NA FAKULTETE Počinje danas, a završava se 12. jula