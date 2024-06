SRPSKI SEZONCI MAHOM ODLAZE NA RAD U HRVATSKU: Velika potražnja za konobarima i kuvarima, a ovo su plate

Čim dođe leto, naši ljudi, mahom omladina, koji nisu u stalnom radnom odnosu nego rade za dnevnicu, pakuju kofere i idu u Hrvatsku, gde rade različite sezonske poslove do kasne jeseni. U restoranima i kafićima u Rovinju i okolnim primorskim mestima pretežno rade Beograđani, što ranije nije bio baš čest slučaj. Razlog tome leži u dobroj zaradi – mesečno i do 3.000 evra. Iz agencije za zapošljavanje kažu da su najtraženiji radnici kuvari i konobari.

Broj radnika iz Srbije u Istri povećava se iz godine u godinu, a oni koji dođu uglavnom su zadovoljni, pa se vraćaju i sledeće sezone, kažu za Nova.rs iz jedne Agencije za zapošljavanje.

Kako navode, s obzirom na razliku u prosečnoj plati i lakšem zaposlenju zbog nedostatka radnika u Hrvatskoj, posebno u turističkom sektoru, to je i očekivano.

„Do nedavno nije bilo velike razmene radnika između dve države, ali se zbog velike popularnosti Hrvatske za radnike iz Srbije situacija potpuno promenila. Postoje i ljudi iz Hrvatske koji rade u Srbiji, ali ih je jako malo u odnosu na naše ljude koji rade u Hrvatskoj. Tako je 2013. godine iz Hrvatske u Srbiju poslato 12 miliona evra ličnih doznaka, a iz Srbije u Hrvatsku 7.7 miliona evra“, dodaju oni.

Situacija se nije puno menjala sve do 2017. godine, do kada je iznos ličnih doznaka iz Srbije u Hrvatsku (21.9 miliona evra) premašio iznos doznaka iz Hrvatske u Srbiju (20.9 miliona evra).

Tada počinje veliki zaokret, tačnije astronomski rast iznosa ličnih doznaka iz Hrvatske prema Srbiji, i stagnacija iz Srbije prema Hrvatskoj.

„Jedan od razloga zašto toliko radnika iz Srbije odlazi na rad u Hrvatsku poslednjih nekoliko godina je isti kao razlog za odlazak radnika iz Hrvatske nakon ulaska u EU: veća plata i lakše zaposlenje. Hrvati su u razvijenim državama EU popunjavali mesta za koje nije bilo dovoljno domaćih radnika u tim državama, a isto sada radnici iz Srbije popunjavaju radna mesta za koje nema dovoljno radnika u Hrvatskoj, primarno u turizmu i građevinskom sektoru“.

Agencija najviše sarađuje sa Grčkom i Hrvatskom jer obe zemlje nude dobre uslove našim radnicima. Što se tiče primarne grane zapošljavanja, to su defnitivno turizam, ali i građevinarstva,

„Najviše se traže konobari i kuvari, ali i pomoćni radici, servirke, sobarice, pica i roštilj majstori. Za kuvare plate idu od 2.500 do 3.000 evra, dok za konobare od 1.500 do 1.800 evra, što opet, zavisi i od radnog iskustva. Naravno da će onaj radnik koji govori i engleski i nemački jezik imati prioritet u zapošljavanju jer Hrvati mnogo gledaju na to, s obzirom da im tokom sezone dolazi puno stranaca“.

Naši ljudi dobijaju radnu dozvolu na godinu dana koju obezbeđuje poslodavac. On, napominju iz agencije, snosi sve troškove.

Prema podacima portala „Moj posao“, nešto više od trećine poslodavaca kod sezonskih radnika traži i prethodno radno iskustvo, najčešće oko godinu i po dana. U 71 odsto oglasa traži se stručna sprema, ali za 29 odsto poslodavaca to nije važno.

A da naši ljudi zaista tokom sezone odlaze u Hrvatsku da rade, potvrđuju i brojni oglasi koji su ovih dana preplavili društvene mreže, prenosi Nova.

Naime, srpski ugostitelji se žale kako ne mogu da pronađu konobare jer su otišli iz Srbije.

„Ljudi moji, ovo nema nigde! Nudim platu 150.000 dinara, mesec dana tražim konobara i ne mogu da ga nađem. Pa svi konobari nam pobegoše. Srbijo, ostaćeš bez radne snage“, napisao je jedan ugostitelj iz Niša.

(Pančevac/Nova)

RAJ ZA HEDONISTE: Vinofest u Vršcu 5. i 6. jula