Stojković: Sutra je velika utakmica

Na konferenciji za medije, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, zajedno sa štoperom Strahinjom Pavlovićem, izneo je svoje viđenje pred ključni meč poslednjeg kola grupe C Evropskog prvenstva protiv Danske, koji se igra u utorak od 21.00 čas.

„Orlovi“ imaju jedan osvojen bod i za prolazak u osminu finala najverovatnije će im biti potrebna pobeda protiv Skandinavaca. Stojković je istakao:

– Jako mi je drago što ćemo sutra igrati od 21.00. Najbolji uslovi su tada. Danska poseduje odlične igrače i igraju čvrst fudbal. Nisu do sada pobedili, ali ni izgubili. To je vrlo dobro organizovana ekipa, igraju ozbiljno. Biće to meč ‘licem u lice’. Nadam se da ćemo promeniti istoriju naših mečeva. Učinićemo sve što možemo kako bismo odigrali kako treba i pronašli put do protivničke mreže.