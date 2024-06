NOVINARKE I NOVINARI, PRIJAVITE SE: Konkurs za Godišnju medijsku nagradu Poverenika

Povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, deveti put organizuje konkurs za Godišnju medijsku nagradu za najbolje medijske tekstove i priloge na temu borbe

protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije.

Cilj konkursa je medijsko promovisanje vrednosti kao što su: ravnopravnost, tolerancija, zatim suzbijanje predrasuda i stereotipa prema manjinskim, marginalizovanim i ugroženim grupama, kao i podizanje vidljivosti institucije Poverenika.

Pravo učešća na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove /priloge na temu konkursa, u periodu od 15. septembra 2023. do 15. septembra 2024. godine. Iz iste medijske kuće može da učestvuje više novinara i novinarki, ali samo sa po jednim prilogom /tekstom. Takođe, novinari i novinarke koji su nagrađivani prethodne dve godine, ne mogu konkurisati za ovogodišnje nagrade koje će biti

dodeljene deveti put.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno

izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog

jezika.

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati do 15. septembra 2024. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog / tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora / autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link ili objavljen tekst u PDF formatu.

Nagrade se dodeljuju u tri kategorije, i to prva, druga i treća za: radijski ili TV prilog (do 3 minuta) ili reportaža (do 30 minuta); tekst iz dnevne ili nedeljne štampe/novina; onlajn mediji / portali video ili tekstualna forma.

Stručni žiri čine prethodni dobitnici i dobitnice prvih nagrada u sve tri kategorije, i predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji. Najbolji medijski prilozi i imena autora i autorki biće proglašeni na konferenciji koja će tradicionalno biti održana 16. novembra na Međunarodni dan

tolerancije, a potom će biti objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS-a u Srbiji.

(Pančevac / S. T. / NUNS)

