KULTURNO DOBRO Digitalizacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu ove godine dobio je sredstva od pokrajnskog Sekretarijata za kulturu za tri projekta. Pokrajna će ove godine finansirati digitalizaciju Zavoda zahvaljujući kojoj će mladi stručnjaci iz različitih oblasti raditi na dokumentaciji nepokretnog kulturnog dobra, javlja RTV Pančevo,

Pančevački Zavod za zaštitu spomenika kulture konkurisao je kod pokrajne i dobio sredstva za tri projekta. Obezbeđena su sredstva za nastavak četvrte faze projekta na izradi dokumentacije za nepokretna kulturna dobra od velikog značaja, kao i za radove na oltarskoj slici i delu dekorativnog zidnog slikarstva u crkvi Svetog Karla Boromejskog. Ove godine Zavod će nastaviti i poslove na digitalizaciji.

Grozdana Milenkov, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo, kaže za RTV Pančevo da se treći projekat odnosi na digitalizaciju.

„I to je najmanje vidljivo. Realizujemo u ustanovi to od 2019 godine, kada je naša centralna ustanova zaštite, republički Zavod uredio aplikaciju gde unosimo podatke o svim nepokretnim kulturnim dobrima na teritoriji Srbije a naš Zavod je u tome još od 2019 godine. Gledamo da kroz ovaj projekat angažujemo mlade stručnjake sa filozofskog fakulteta ili istoričari – etnolozi koji znaju da rade na dokumentaciji. Obučavamo ih i uvodimo ih u posao. To je potrebno jer će u jednom trenutku doći do smene generacija pa želimo da taj trenutak dočekamo spremni“, rekla je Milenkov.

Kako u prilogu navodi TV Pančevo, osim pokrajinskog Sekretarijata za kulturu i Ministarstvo kulture je odobrilo sredstva za nastavak hitnih radova na na dvorcu Lazarević u Velikom Središtu. Zahvaljujući sredstvima iz republike nastavljaju se i radovi na uređenju zgrade.

(RTV Pančevo)

