Nakon paklenih dana stiže nagli PREOKRET

Dugotrajan toplotni talas koji zahvatio našu zemlju trajaće narednih sedam dana. Tropski dani i noći će se nastaviti, a prema najavama meteorologa Marka Čubrila, kratkotrajno osveženje moguće je krajem vikenda i početkom sledeće sedmice.

Prema najavi RHMZ, u Srbiji sledećih sedam dana dugotrajan i izražen toplotni talas. Tokom dana pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 40 stepeni i tropske noći u urbanim sredinama.

Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti u popodnevnim satima na severu, zapadu i jugozapadu Srbije i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Crveni meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na izražen toplotni talas u celoj Srbiji koji će trajati nekoliko dana.

Na snazi je crveni meteoalarm koji ukazuje na ekstremno opasno vreme, osim u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a naredna dva dana biće na snazi u celoj zemlji.

Stižu nam pljuskovi

Prema prognozi Marka Čubrila, neznatno osveženje možemo očekivati sredinom meseca.

– Narednih dana pretežno sunčano i sve toplije, samo još u ćetvrtak ponegde retka pojava pljuska. Maksimumi prvo od +32 do +38 stepeni Celzijusa, a prema kraju nedelje od +35 do +41 stepen Celzijusa. Noćni minimumi sve viši i u drugom delu nedelje će se kretati od +18 do +28 stepeni Celzijusa. Najtoplije će biti i većim gradovima – najavljuje meteorolog Marko Čubrilo.

Kako ističe, blago osveženje možemo očekivati oko 15.07, a neko konkretnije tek oko 22.07.

Retki pljuskovi mogući su ovih dana i to u nedelju, 14.07, ali bez osveženja, ističe Čubrilo.

(Pančevac/K1)