Vučić: Rekonstruisani put Studenica – Rudno važan za manastir i meštane, uloženo 6 miliona evra

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas manastir Studenica i istakao da je rekonstruisani put Studenica – Rudno važan za meštane i sve koji hoće da posete tu srpsku svetinju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izgradnja puta Stedenica-Rudno koštala šest miliona evra, dodajući da je država to mogla da uradi, jer je danas u boljem stanju nego što je ikada bila i hoće da ulaže i pomogne svakom svom delu.

Država je u boljem stanju nego što je ikada bila, ulaže se svuda

„Srećan sam što sam ovde. Dali smo ne mali novac za put Studenica – Rudno. I srećan sam što smo to uradili, jer je bilo pitanje trenutka kada će neko da strada prelazeći most. Oko šest miliona evra je to koštalo i nema za to nikakvog ekonomskog opravdanja. Ne postoji taj koji će vam reći da je to bilo pametno ulaganje. A ja mislim da je bilo pametno ulaganje zato što je ulaganje u vas koji živite ovde na Goliji, Studenici, Rudnom“, rekao je Vučić obraćajući se meštanima.

On je najavio da će se brzo nastaviti sa ulaganjima i ka Nikoljači, ali je poručio meštanima i da se zapitaju zašto to nije urađeno 30,40, 50 godina, i podvukao da je to urađeno zato što je sada država u boljem stanju nego što je ikada bila.

Biće u još boljem, ukoliko budemo uspeli da izbegnemo sve teškoće i sve prepreke koje nam se na putu nalaze, sve one koji bi da Srbiju na različite načine uvlače u nemirne vode, samo da sačuvamo mir svojim znanjem, svojom sposobnošću, svojim radom, uspećemo sve to da izgradimo i da rešimo pitanje i vodovoda i kanalizacije, da rešimo ona pitanja koja su u mnogim najrazvijenim zemljama odavno rešena, a za koje smo mislili da su samo laži političara pred izbore“, naveo je Vučić.

Vučić je zamolio meštane da veruju svojoj državi i da je poštuju, poručujući da država hoće da ulaže i da pokaže da brine za ljude.

Zahvalio im je što su ga dočekali na lep način i poručio da veruje u snagu i stabilnost srpske države, i da se očuva mir i stabilnost, dodajući da živimo u svetu u kome se to ne podrazumeva.

„Plašim se da će stvari biti još lošije, još teže i vidim da su se zakačili za nas, od Veslija Klarka i američkog predsednika Bajdena, koji priča o Balkanu i onome što se zbivalo 99. godine. Moje je samo da im kažem da mi nikoga ne diramo, da nikoga nećemo da diramo, ali da Srbija neće ikada više biti bilo čiji plen kao što je bila 99. godine“, poručio je Vučić.

Vučić je podvukao da je Srbija danas ozbiljna, odgovorna, da želi mir, ali nikome na svetu neće dozvoliti da ugrozi slobodu našeg naroda i slobodu naše otadžbine.

Vučić je u selu Rudnu razgovarao sa meštanima, a jedan od njih Milovan Jevremović zahvalio je na urađenom putu Studenica- Rudno i istakao da put znači meštanima, da ostanu u tom kraju. Žitelj sela Biljići je zamolio Vučića da se uradi put do sela, na šta je predsednik odgovorio da će, koliko danas, nadležni otići da snime taj put, da vide u kakvom je stanju.

Jedan meštanin ga je zamolio da se uradi još jedan lokalan put, na šta je Vučić zamolio nadležne da zabeleže. Od fudbalskog kluba „Mineral 2015“ dobio je na poklon fudbalski dres sa svojim prezimenom. Pre obilaska puta Vučić je obišao i manastir Studenica. Sa predsednikom Vučićem u selu Rudno su i ministri Irena Vujović, Aleksandar Martinović, Husein Memić.

Predsednik je naveo da je put važan kako bi i svi ostali koji dolaze mogli da vide Studenicu.

„Želimo da pokušamo na svaki mogući način da utičemo na ljude, da saznaju više o svojoj prošlosti, o svojoj istoriji, o svojoj budućnosti u krajnjoj liniji i verujem da će to biti nešto dobro za nas. Hoću da zahvalim od srca na divnom gostoprimstvu i na tome što sa puno pažnje i ljubavi održavate jednu od naših najvećih svetinja.

Predsednik je rekao da su možda dvojica igumana od poslednjih 60 godina toliko uradili za manastir, u koje ubraja i oca Tihona, kao možda i najvećeg i najvažnijeg.