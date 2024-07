CENOVNIK Evo kolike su cene mesa na stočnim pijacama

Detaljni prikaz po gradovima i stočnim ijacama po Srbiji.

Telad simentalske rase težine do 160 kilograma na pijaci žive stoke u Požarevcu su se protekle nedelje mogla pazariti po ceni od 550 din/kg, tovna junad do 300 kilograma za 500 din/kg, a krave za klanje za 220 din/kg, prenosi STIPS.

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta cene teladi težine do 160 kilograma. Kupci su za ovu kategoriju goveda trebali najčešće da izdvoje 680 din/kg.

Dominantna otkupna cena bikova simentalske rase težine iznad 500 kilograma iznosila je 350 din/kg u klanicama na području Jablaničkog regiona, dok je u kategoriji krava za klanje iste rase dominirao iznos od 240 din/kg. Klanice sa područja Srednjebanatskog regiona protekle nedelje su osim tovnih bikova težine iznad 500 kilograma otkupljivale tovnu junad od 350 do 480 kilograma. Dominirao je iznos od 350 din/kg.

U Kragujevcu je zabeležen rast otkupne cene priplodnih krava simentalske rase, a dominirao je iznos od 250.000 dinara po grlu.

Dalji pad cene prasadi

Klaničari sa područja Južno-bačkog regiona po nižim su cenama otkupljivali prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje težine od 80 do 120 kilograma. Dominantna cena prasadi iznosila je 480 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja dominirao iznos od 230 din/kg.

Pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je i na pijaci žive stoke u Loznici. Glavni razlog je dobra ponuda, a slabija tražnja. Protekle nedelje je dominirao iznos od 400 din/kg. U klanicama na ovom području takođe je došlo do pada otkupne cene iste kategorije prasadi. Dominirao je iznos od 420 din/kg.

Niža cena prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma evidentirana je i na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 330 din/kg. U klanicama na području Šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene prasadi iste kategorije na 330 din/kg, tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 210 din/kg, tovnih svinja težih od 120 kilograma na 190 din/kg. Za razliku od njih, skočila je otkupna cena krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 190 din/kg.

Pad otkupne cene obe kategorije tovnih svinja u odnosu na prethodnu sedmicu zabeležen je u klanicama na području Podunavskog regiona. Dominantna otkupna cena grla od 80 do 120 kilograma iznosila je 230 din/kg, dok je za grla iznad 120 kilograma trebalo izdvojiti 210 din/kg.

Jagnjad i za 340 din/kg

Pad cene jagnjadi i rast cene ovaca zabeležen je na stočnoj pijaci Kragujevcu. Za jagnjad su kupci plaćali 350 din/kg, a za ovce 190 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupnih cena jagnjadi i dviski i rast otkupne cene ovaca. Za otkupljenu jagnjad klaničari su protekle sedmice plaćali 340 din/kg, za dviske i ovce 190 din/kg. Niže cene jagnjadi i ovaca u odnosu na prethodni period evidentirane su i na pijaci žive stoke u Loznici gde su kupci za jagnjad trebali najčešće da izdvoje 450 din/kg, a za ovce 200 din/kg, piše Agroklub.

U klanicama na području Podrinjskog regiona takođe je bila niža otkupna cena jagnjadi, a dominirao je iznos od 450 din/kg. Pad cene jagnjadi zabeležen je u Smederevu gde su se najčešće prodavala za 480 din/kg. Na stočnoj pijaci u Vranju je bila viša prodajna cena jaradi, a dominirao je iznos od 440 din/kg. Za razliku od jaradi niža je bila cena jagnjadi, jer je dominirao iznos od 500 din/kg.

(Bizportal)