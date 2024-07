PANTRANSPORT IMA VAŽNO OBAVEŠTENJE Za vikend izmenjenom trasom kroz ulicu Oslobođenja

Obaveštava se javnost da će vozila Pantransporta od sutra 13.07.2024. do nedelje 14.07.2024. do kraja dana saobraćati izmenjenom trasom kroz ulicu Oslobođenja, usled izvođenja infrastrukturnih radova u toj ulici.

Vozila na liniji 9 Pančevo AS – Banatsko Novo Selo iz smera centra grada kretaće se redovnom trasom do ulice Radničke gde će skretati ulevo, zatim kroz ulicu Braće Jovanovića i kružni tok na Kotežu 1, pa kroz ulice Stevana Šupljikca i Novoseljanskim putem, odakle će saobraćati redovnom trasom do krajnjeg stajališta. Ista trasa predviđena je i u suprotnom smeru.

Usled ovih promena van primene ostaju stajališta u ulici Oslobođenja kod Ekonomske škole za oba smera.

Promena trase nastupiće onog momenta kada zvanično bude bio zatvoren deo ulice Oslobođenja, što se očekuje u subotu u toku dana, dok povratak na redovan režim saobraćanja nastupa odmah po otvaranju pomenute deonice, što se očekuje u nedelju u toku dana,

(Pančevac)