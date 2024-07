Saznajte KAKO PREŽIVETI INSEKTE – kvaritelje letnjih uživanja

Uživanje uvek nešto mora da kvari, pa tako su neizostavni neprijatni pratioci leta insekti. Komarci su naši stari znanci. Ali na „meniju” imamo i crne mušice, stajske muve, ose, krpelje, žetvene grinje… Neki od njih ubadaju, neki grizu. Zato nije naodmet naučiti kako sebi pomoći u takvim situacijama.

Komarci su naši najbrojniji „drugari” od proleća do kasne jeseni. Na sreću, uglavnom su bezopasni. Što se tiče ostalih letećih i gamižućih insekata, reakcije zavise od toga koji od njih vas je gricnuo ili ubo i od toga da li ste više ili manje osetljivi, a u najgorim slučajevima i alergični.

Komarci uglavnom bezopasni

Komarci, ili bolje rečeno komarice, ne ubadaju, nego probadaju, stvarajući sitne posekotine kroz koje ubrizgavaju pljuvačku. Posledice su crvenilo, svrab, otok, a ređe i alergijske reakcije. Simptomi će se uglavnom povući posle tri do četiri dana. Trebalo bi stisnuti zube i ne češati se, kao i kod svih drugih ujeda insekata, da se ne bi razvila upala. Iako zvuči naivno, može da pomogne tapkanje po mestu ujeda. Preporučljivo je odmah izvršiti i dezinfekciju. U slučaju da se pojavi otok, simptome će smiriti hladna krpa ili gel. U težim slučajevima može se upotrebiti mast sa antihistaminikom ili hidrokortizonom.

Sve su popularnije i takozvane toplotne olovke, mali električni uređaji koji proizvode toplotu od oko 50 °C i pritiskaju se na mesto uboda nekoliko sekundi. U teoriji, metalna kašika zagrejana u vrućoj vodi imala bi sličan efekat. Međutim, takva akcija može da izazove i opekotine, zbog čega se ova metoda ne preporučuje. Blagotvoran, a bezopasan, može da bude i sok od bokvice. Mnogi tvrde da bi trebalo da pomogne pritiskanje noktom u obliku krsta neposredno iznad ujeda, kao i luk, eterična ulja s mentolom. U ranijim vremenima nije bila retka pojava da se pljuvačkom hladi mesto ujeda. Drugi se zaklinju u jabukovo sirće, sveži sir, med ili kap vrućeg voska. Ipak, sve su to kontroverzne metode i nemaju više od kratkoročnog efekta.

Iako retko, mogu se pojaviti izraženo crvenilo, veliki otok ili guste blande, kao i osećaj toplote i jakog svraba. Ali na alergijsku reakciju upućuju osip, problemi s cirkulacijom, povraćanje ili dijareja. Ako dođe do tahikardije ili otežanog disanja, treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Isto važi i u slučajevima kada se pojave veliki otoci na vratu, u ustima ili očima. U nekim slučajevima ubod može biti inficiran bakterijama, čemu će doprineti i češanje, na šta upozorava veliki otok, toplina ili pulsiranje na mestu ugriza. U najgorem slučaju to može dovesti do sepse, pa se zato treba javiti lekaru ako se pojavi groznica ili crvenkasta linija na mestu uboda.

Iako su već godinama naši susedi i azijski tigrasti komarci, rizik od prenošenja potencijalno opasnih bolesti, kao što su malarija, denga groznica ili groznica Zapadnog Nila kod nas je mnogo ređi. Ujed je optički isti kao i kod „konvencionalnih” komaraca. Ali ako se pojave simptomi kao što su groznica, glavobolja, umor, drhtavica ili bolovi u mišićima, trebalo bi otići do lekara. Mučnina, konjunktivitis ili osip na koži takođe mogu biti znaci upozorenja.

Od stajskih muva do stršljena • Podmukla stvar kod ugriza krpelja jeste to što nisu bolni i stoga često dugo ostaju neprimećeni, a krpelji prenose i lajmsku bolest ili krpeljski encefalitis. Najbolje je ukloniti ih u ambulanti. U slučaju zaraze često će se naknadno pojaviti crvenilo u obliku kruga, koje će se progresivno širiti oko mesta uboda, a ponekad bledo, prugasto crvenilo ili plikovi i bradavice. Tada treba potražiti pomoć lekara. • Stajska muva može biti velika i do sedam milimetara i ima rilo koji se jasno vidi golim okom. Obično ne ide na ljude, ali njihov ubod je relativno bolan i može biti praćen svrabom, crvenilom i otokom. Hlađenje pomaže u ublažavanju nelagodnosti. Pošto može teoretski da prenese i neke bolesti, ako simptomi potraju, preporučljivo je obratiti se lekaru. • Jelenske muve su poznate i kao „leteći krpelji”. Leti uglavnom borave po šumama, a kada pronađu žrtvu, nastanjuju se uglavnom u kosi ili na vratu. Grizu iznova i iznova bez prestanka i do 20 minuta. Mogu se pojaviti svrab, otoci i upale, koji traju i do tri nedelje. Preporučljivo je dezinfikovati i ohladiti zahvaćeno područje. Ako imate temperaturu ili druge znake upale, trebalo bi da posetite lekara. • Ubodi stršljena su relativno retki. Pošto imaju dužu žaoku, otrov je jači nego kod osa. Ipak, njihovi ubodi uglavnom nisu opasni, osim za one koji su alergični, a tipični su svrab, otok i crvenilo. A saveti su isti kao i kod uboda osa i pčela. • Žetvene grinje vrebaju u travi u potrazi za domaćinima i skaču odatle na kožu. Više vole topla, vlažna mesta gde je koža tanka, kao što su pazuh, iza kolena, u preponama, na gležnjevima ili u stidnom delu. Obično je uočljiv veliki broj sitnih uboda. Ako ste posebno osetljivi, ugrizi mogu izazvati uporan svrab, grčeve, upalu ili čak blagu temperaturu. Tretman je sličan onom kao kod komaraca.

Uvreženo je mišljenje da je „slatkoća” krvi odgovorna za to koliko često će nas komarci posećivati, ali s naučnog gledišta jasno je da je ovo „bapska priča”. Privlače ih miris znoja i telesna temperatura. Zato je najbolje nositi dugačku odeću ili upotrebiti sredstva za zaštitu od insekata. Mogu ih odbiti i mirisne sveće, kao i miris bosiljka i paradajza. Pored komarnika na prozorima, preporučuje se i redovno provetravanje jer u stvari ugljen-dioksid iz našeg daha privlači komarce, a ne svetlost.

Bolni ugriz crne mušice

Crne mušice su male, ali su njihovi ujedi izuzetno bolni i mogu u ređim slučajevima izazvati i veliki otok. Pripadaju grupi komaraca, ali one ne „probadaju”, već ujedaju alatom poput testere. Nečujne su i obično ih i ne primetimo na koži. Imaju običaj da se provlače ispod odeće, a obično napadaju ujutru ili kasno po podne. Posle ugriza se vide samo male crvene tačke, iz kojih ponekad curi krv, potom se formira crvena oteklina, a ređe mali čvorovi, edem ili gnojni plikovi. Jednostavno, treba primeniti iste mere kao i kod običnih komaraca.

Ispijači krvi – konjske muve

Ugriz konjske muve je veoma bolan, a uz poveće crvenilo i otok može se javiti i krvarenje zato što one prave malu rupu na koži. Nalaze se uglavnom u blizini stajaće vode. Simptomi mogu da potraju i do dve nedelje. A da bi se taj period skratio, na početku treba primeniti toplotnu kuru, nikako se ne češati, a potom ide hlađenje.

Bolni ujed ose

Ako volimo da pojedemo obrok na otvorenom, neće proći mnogo vremena pre nego što dosadne ose privuče slatki miris pića i hrane. Ako nas bocnu, sledi bol, crvenilo i oticanje, kao i toplota na mestu uboda. Težina i dužina trajanja simptoma variraju od čoveka do čoveka, pa bi zato pažljivo trebalo pratiti reakcije jer se alergijska reakcija može pojaviti kod svakoga u svakom trenutku života. Ako se pojave groznica, drhtavica ili utrnulost, trebalo bi da potražite savet lekara. Kod alergijske reakcije znaci su brzo oticanje, izražena papula, ekstenzivno crvenilo i jak svrab. Pored toga, mogu se pojaviti i mučnina, povraćanje, curenje iz nosa, promuklost, tahikardija i isprekidani dah. Tada treba zvati odmah hitnu pomoć, jer može doći i do smrtnog ishoda.

Od pomoći je da najpre toplotnom obradom sprečite otok, a ako se već pojavio, treba ga hladiti. U slučaju jakog bola ili velikog otoka preporučuje se antiinflamatorni ibuprofen. U slučaju da je zaostala žaoka, treba je odmah ukloniti, ali ni u kom slučaju ne pokušavajte da isišete ili istisnete otrov. Ali kod uboda pčele, pošto najčešće u koži ostaje i kesica pčelinjeg otrova, treba pustiti telo da samo izbaci žaoku.

Ako vas ili osa ili pčela ubodu u usta ili grlo, treba odmah zvati hitnu pomoć jer može doći do gušenja. U međuvremenu možete pokušati da ohladite mesto uboda sisanjem kockica leda. Kod uboda u očnu jabučicu stvar nije toliko hitna, ali se mora otići kod lekara.

A da do uboda ne bi došlo, savet je da se ponašate što mirnije ako se pojave u vašoj blizini. Pored toga, hranu ne treba ostavljati na otvorenom. Takođe treba da izbegavate jake parfeme i odeću jarkih boja. Jedan od trikova je da osama ponudite malo dalje od mesta gde jedete, na primer, tanjir s grožđem.

(Pančevac/N.S.)

DOBRA PRIPREMA za bezbrižan i zdrav godišnji odmor

ZELENA APOTEKA: Eteričnim uljima protiv komaraca