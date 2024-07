REKONSTRUKCIJA LUKE PRAHOVO: Investicija vredna 36 miliona evra koju država finansira iz budžeta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je tokom posete luci Prahovo kod Negotina da će tokom ove godine biti raspisan tender za njenu rekonstrukciju.

On je istakao da je reč o investiciji vrednoj 36 miliona evra koju država finansira iz budžeta.

Vesić je rekao da je trenutni kapacitet luke oko 1,5 miliona tona godišnje, kao i da će on posle rekonstrukcije biti 3,5 miliona tona.

Dodao je da će rekonstrukcija uključiti zatvaranje zimovnika, izgradnju objekata i upravne zgrade u kojoj će biti smešteni carina, kapetanija, kao i svi drugi državni organi neophodni za njeno funkcionisanje. Dodao je i da će luka malo više ući u reku kako bi brodovi mogli lakše da se pretovaruju.

Predsednik opštine Negotin Vladimir Večičković je rekao da je rekonstrukcija luke Prahovo od velike važnosti kako za istočnu, tako i celu Srbiju. – Sa ministrom sam imao vrlo konstruktivan sastanak i očekujem da ćemo u vrlo kratkom roku imati naznake kada kreću radovi na zaobilaznici – rekao je Veličković.

– Za našu privredu je važno da Srbija rekonstruiše ovu luku. Važna je prvo za Bor, kao i za ‘Eliksir’ koji je ovde uložio 350 miliona evra. Kada dodate još 150 miliona evra koje planiraju da ulože, oni će izaći skoro na 500 miliona evra investicija – rekao je Vesić.

Dodao je da nije siguran da u Srbiji ima toliko velikih investicija domaćih kompanija, kao i da će zapošljavati više od 1.000 ljudi, što je sa sadašnjom tehnologijom ekvivalent sa 5.000 radnika.

– To će potpuno promeniti ovaj kraj – naglasio je Vesić. Dodao je da se u septembru sledeće godine završava brza saobraćajnica do Golupca, kao i da se već sada projektuje saobraćajnica do Brze Palanke.

– Ja se nadam da ćemo moći one tamo godine da počnemo da uđemo u izgradnju brze saobraćajnice do Brze Palanke. Imamo nekih problema sa prolaskom kroz zaštićeno prirodno dobro, verovatno će trasa morati da se pomeri ali, u svakom slučaju, to ćemo rešavati – rekao je Vesić.

Dodao je da posle toga ide izgradnja puta do Negotina, što će omogućiti da građani tog grada za nešto više od dva sata budu u Beogradu, kao i da će to potpuno promeniti taj kraj. Naveo je i da se radi na tome da se rekonstruiše deo pruge u istočnoj Srbiji – od Male Krsne prema Požarevcu, Boru, Raspatici, pa do Niša, Zaječara, Negotina i Prahova.

– Tu je ukupno bilo skoro 97 kilometara pruge, od kojih u rekonstrukciju treba da ide 75-77 kilometara. Trenutno tražimo partnera i planirano da se pruga rekonstruiše za brzine od 120 kilometara na sat – svuda gde je to na deonici moguće – rekao je Vesić.

Dodao je i da je sa bugarskim kolegom razgovarao o pruzi između Negotina i Vidina, kao i da bi povezivanje Prahova i Vidina bilo veoma važno jer bi doprinelo samom razvoju luke, ali bi omogućilo i da sve kompanije – Ziđin, Eliksir i druge rade mnogo bolje.

– To bi sigurno podiglo atraktivnost ulaganja u ovaj kraj, zato što bi onda druge kompanije koje dolaze znale da imaju vezu i prema Bugarskoj – da mogu da idu na Burgas i na druge crnomorske luke – naveo je Vesić.

Dodao je da će se u okviru izgradnje brze saobraćajnice predvideti i izgradnja obilaznice oko Negotina, kako kamioni ne bi opterećivali saobraćaj u centru grada.

– Za to sam dao nalog projektantima. To je još nekih 20-ak kilometara – rekao je Vesić. Istakao je da, gde god da su urađeni put, pruga ili bilo koji drugi infrastrukturni projekat, tamo dolaze investicije, kao i da to omogućava razvoj lokalnog biznisa i turizma.

– Da ljudi ostanu tu gde žele da žive, jer ako imate dva sata do Beograda, vi ne morate po svaku cenu da živite u Beogradu. To će potpuno promeniti istočnu Srbiju i to jeste politika predsednika Vučića – dodao je Vesić.

Rekao je da će radovi trajati oko tri godine, kao i da će luka sve vreme raditi. Govoreći o vađenju nemačkih ratnih brodova iz Dunava, Vesić je rekao da bi po projektu koji imamo sa Evropskom unijom trebalo da se izvadi 21 brod od ukupno oko 200 njih, prenosi B92.

Najavio je da će prva četiri broda početi da se vade u avgustu, kao i da je plan da ukupno 21 brod bude izvađen u roku od pet godina, ali da se nada da će to biti mnogo brže.

(Bizportal)

