OVAKO JE ATENTATOR PUCAO NA TRAMPA: Snimljen dok nišani na bivšeg predsednika SAD!

Napad na bivšeg predsednika Donalda Trampa izazvao je šok i zabrinutost širom Sjedinjenih Američkih Država. Nakon detaljne istrage, Federalni istražni biro (FBI) je identifikovao napadača kao 20-godišnjeg Tomasa Metjua Kruksa iz Betel Parka u Pensilvaniji.

Na snimku koji je objavljen vidi se kako napadač leži na krovu proizvodnog postrojenja, udaljenog oko 120 metara od mesta na kojem je održan Trampov miting. U pozadini se čuje žena koja poziva napadača po imenu, pokušavajući da ga navede da siđe sa krova. Ova neobična situacija pruža uvid u trenutak pre nego što je napadač likvidiran.

Footage showing the Moment that the Shooter, Thomas Matthew Crooks had Opened Fire on the Trump Rally in Butler County, Pennsylvania as well as him being Killed seconds later by a Secret Service Counter-Sniper. pic.twitter.com/K8gpTwgnbS

— OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2024