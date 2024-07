Dan na Zemlji je DUŽI?! KLIMATSKE PROMENE utiču na njegovu dužinu i to neviđenom brzinom

Nova istraživanja su pokazala da klimatske promene uzrokuju produženje dana na Zemlji. Ovo je objavljeno u istraživanju u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Pošto se ledeni pokrivač topi na Zemljinim polovima, preraspodjela mase, koja dovodi do porasta nivoa mora, uzrokuje produženje dana neviđenom brzinom.

Istraživači iz Laboratorije za mlazni pogon i ETH u Cirihu otkrili su da se dan produžio za otprilike 0,3 do 1,0 milisekundi po veku zbog klimatskih promena tokom 20. veka.

Inače, od 2000. godine, ova stopa je naglo porasla na 1,33 milisekunde po veku.

(K1info)