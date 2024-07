Pančevci pobedili, ali svi se raduju!

Nova sezona Superlige počela je večeras u Leskovcu, gde je kragujevački Radnički bio nominalni domaćin ekipi Železničara iz Pančeva. Gosti su u sjajnoj goleadi slavili sa 3:2!

Tek što je krenula utakmica, gosti su preko Kneževića stigli do pogotka. Vođstvo su duplirali u 15. minutu, a ono što je karakteristično za ekipu Feđe Dudića to je igra do samog kraja, bez predaje, pa je usledio i pogodak u 29. minutu.

Delovalo je da se Kragujevčani vraćaju, prikazivali su više od rivala, ali je u nadoknadi vremena u prvom poluvremenu usledio i pogodak Romanića za 3:1.

Bilo je teško u nastavku načiniti podvig, pa su na kraju domaćini samo smanjili zaostatak. Međutim, ono što je radovalo na današnjem susretu jeste energija oba tima, dosta šansi, kvalitetna igra bez previše prekida, sve ono što istinski navijači vole na fudbalskim terenima.

(24sedam)

Pančevci, ovo su mesta bezbedna za kupanje