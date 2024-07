Đura Radanov Đusi odbranio titulu na prvenstvu u preferansu

Đura Radanov Đusi pobednik je ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Petrohemije, čime je odbranio titulu osvojenu prošle sezone.

Na turniru započetom u oktobru a završenom pre neki dan, nadmetalo se 24 učesnika, a među njima je bilo sadašnjih i bivših zaposlenih u toj fabrici, kao i svih drugih koji sebe smatraju dovoljno dobrim da ukrste karte sa prekaljenim igračima.

Turnir je potrajao gotovo deset meseci, a takmaci su se svake nedelje okupljali u mirnom ambijentu nadomak reke, tačnije u klubu Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš 1926“, kako bi iz kola u kolo utvrdili ko je ove sezone najbolji.

Naposletku, nakon velikih zapleta i preokreta pobednički trofej zasluženo je odbranio Đura Radanov Đusi sa osvojenih 45 poena, ispred Radenka Pavlovića Rađe, koji je imao tri poena manje, dok je trećeplasirani Živa Novakov na svoj konto upisao 33 poena. Najbolji debitant je Siniša Tornjanski, a nagradu za fer-plej dobio je Jovan Nedeljkov Džipsi.

– Na ovom turniru učestvujem četiri godine, a prvi smo prekinuli zbog koronavirusa, da bih sledeće godine osvojio treće mesto, dok sam u poslednje dve godine pobedio. Nisam jedini koji je vezao titule, jer je recimo Živa pobedio šest-sedam godina zaredom. Kada je reč o turniru iz godine u godinu se vidi napredak i u masovnosti i u kvalitetu. Inače sam igrao i pre toga za preferans klub „Tref“, u vreme kada je egzistirala prva liga Jugoslavije, a mi redom osvajali prva, druga i treća mesta na raznim takmičenjima– naveo je Radanov.

Njemu je trofej na prigodnom druženju, koje je organiazvano za vikend u pomenutom prostoru udruženja „Tamiš“, uručio predsednik organaizacije Preferans kluba „Petrohemija“ Vidoje Ruso.

– Sve je započelo u „Petrohemiji“ 1988/89, nakon čega smo napravili pravilnik i brošuru za one koji ne znaju baš dobro pravila. Najpre su učestvovali samo radnici naše fabrike, da bismo to prvenstvo otvorili i za sve druge, kako bi konkurencija bila jača. Igrali na različitim mestima, dok se nismo skrasili na „Ribolovačkom“. Sve u svemu, zadovoljan sam što to traje do danas i drago mi je da sam deo toga, iako nisam neki naročiti igrač. Jednostavno, lepo je što se širi priča o ovoj predivnoj igri, jer nije lako naučiti ni pravila, a kada je reč o tome šta donosi prevagu, po meni je najvažnije pratiti i pamtiti karte – kaže Ruso.

Organizatori prvenstva već sada pozivaju sve zainteresovane za novo takmičenje čiji je start zakazan za 1. oktobar i za koje se ne plaća kotizacija, već samo godišnja članirana.

