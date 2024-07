12 saveta za SAVRŠENE NAOČARE ZA SUNCE

Ispod tamnih stakala loših naočara za sunce raširene zenice su otvorena vrata za opasne UV zrake, a time i oštećenje oka. Zašto su tamnija stakla opasnija, koja sočiva štite od ultraljubičastog zračenja, šta su polarizovane naočare, šta znači oznaka UV 400… Sve to treba da znate pre nego što kupite naočare za sunce.

Opasnije je nataći na nos neki plastikaner kupljen za nekoliko stotina dinara u kineskoj radnji ili na pijaci nego uopšte ne nositi naočare za sunce. Iako ste sigurno ovo već sto puta čuli ili pročitali, shvatite to ozbiljno. Naočare za sunce su zdravstveno pomagalo, a ne samo modni detalj ili roletna za sunce. Jer ne stradaju oči na žarkom suncu prvenstveno zbog svetlosti, nego zbog UV zraka, pa je zadatak i kvalitetnih naočara da nas štite od pojačanog ultravioletnog zračenja.

A osim toga kako vam stoje, mnoge njihove karakteristike ne možete da vidite golim okom. Zato je dobro poslušati optičare, tako da vam pri kupovini naočara za sunce može pomoći i sledećih dvanaest saveta.

1. Tamnija sočiva opasnija

Prvenstveni zadatak naočara za sunce je da štite od ultraljubičastog zračenja. UV zraci su nevidljivi, a njihov pojačan intenzitet može da izazove i bolna zapaljenja konjunktiva i rožnjače. Zato ima više štete nego koristi od naočara za sunce koje samo prigušuju vidljivu svetlost jer će nadjačati prirodan zaštitni mehanizam oka koji sužava zenice pri pojačanju svetlosti, čime se sprečava i prodiranje opasnog zračenja. Filtriranje UV zraka se odvija u sočivu i zato najbolju zaštitu od sunca ne pružaju sočiva najtamnije boje, već naočare čija su sočiva napravljena od visokokvalitetnog materijala sa ugrađenim UV filterom.

2. Naočare bez oznake UV 400 bezvredne

Naočare sa oznakom UV 400 filtriraju i UV-A i UV-B i UV-C zrake, jer je njihova talasna dužina ispod 400 nanometara. Vidljiva svetlost ima talasnu dužinu do 780 nanometara i zato i prodire kroz takve naočare. To je i razlog zašto treba obavezno da proverite da li naočare za sunce koje biste kupili imaju oznaku UV 400, ili da li na etiketi ili uputstvu piše „100% UV zaštita”. Jasno je da ćete takve naočare skuplje platiti, ali ne zaboravite da možete naneti svom oku i trajna oštećenja ako o tome ne povedete računa. Ova vrednost je obično dovoljna za normalnu svakodnevnu upotrebu i na vrelom gradskom asfaltu, ali možda će vam biti potrebne i jače naočare na moru, snegu ili u planinama, jer se tada preporučuje i dodatna infracrvena zaštita.

3. Kategorije smanjenja svetlosti od 0 do 4

Svojstva apsorpcije obojenih sočiva zavise od toga koliko smanjuju prodiranje svetlosti. Sa smanjenjem svetlosti od 65 procenata samo 35 procenata upadne svetlosti stiže do oka, a 65 se eliminiše kroz apsorpciju i refleksiju. Za naše prostore se preporučuje da ta vrednost bude između 50 i 75 procenata, ali na plaži ili u snežnom pejzažu trebalo bi da koristite i veće nivoe smanjenja – do 85 procenata. Prema tom svojstvu naočare se svrstavaju u kategorije. Za naše geografske širine se obično preporučuje „dvojka”, koja filtrira od oko 57 do 82 odsto svetlosti. Kategorija 0 skoro da ne filtrira svetlost, a „trojka” se koristi za plažu ili planinu. „Četvorka” dopušta prodiranje smo od tri do osam odsto svetlosti, ali teško da će vam trebati takve naočare jer ne verujemo da ćete odmor provesti na nekom glečeru ili da ćete osvajati Monblan.

4. Da boja ne iskrivi svet

Smeđa i siva stakla najmanje iskrivljuju boju vizuelnih utisaka. Kod svih ostalih nijansi oku je potrebno određeno vreme da bi moglo ponovo da neutrališe boju. Prema DIN standardima, boja sočiva ne sme da narušava vidljivost svetla semafora i plavog svetla vozila hitne pomoći. I zapamtite, boja nema nikakve veze sa UV zaštitom.

5. Polarizovane naočare

Polarizovane naočare za sunce imaju poseban plastični premaz koji različito upija svetlost. Prednost u poređenju s normalnim sočivima je u tome što nude više kontrasta i jasnoće jer se boje bolje prikazuju, a refleksije su blokirane. Na primer, s njima možete bolje da uočite ribu ispod površine vode, dok se s normalnim naočarima zbog refleksije često vidi samo površina same vode. Pored toga, štite oči od reflektovane svetlosti, što je bitno pri vožnji po mokrim putevima ili po snegu, kao i ako skijate i na snegu i na vodi. Međutim, takva sočiva smanjuju vidljivost ekrana mobilnih telefona, a i značajno su skuplja.

6. Provera kvaliteta sočiva

Obratite pažnju na sledeće kriterijume da biste proverili kvalitet sočiva za zaštitu od sunca:

– visokokvalitetne naočare nemaju pruge, mehuriće ili inkluzije;

– staklo ne sme da popusti kada ga lagano pritisnete prstom;

– predmet fiksiran sočivima za zaštitu od sunca ne treba da se iskrivi ili izobliči kada se naočare okreću napred-nazad.

7. Tačna veličina naočara

Sočiva treba da budu dovoljno velika da potpuno pokriju oči i štite od sunčevih zraka koji dolaze sa strane, iznad ili – kroz refleksiju – odozdo. Špatule naočara takođe mogu da zaštite bočne strane očiju.

8. Oznaka CE minimum za kvalitet

O tome koliko je bitan kvalitet naočara za sunce jer loše mogu da oštete oči, govori i to da u Evropskoj uniji od 1995. mogu da se prodaju samo one koje nose oznaku CE. Ako imaju tu oznaku, to je garancija da ispunjavaju bar minimalan standard kvaliteta.

9. Naočare za sunce i vožnja

Vozači treba da vode računa da okvir i špatule budu što uži kako ne bi ograničavali vidno polje. I zapamtite, naočare za sunce nisu namenjene za sumrak ili noć. Svako ko tada nosi naočare za sunce dok vozi, ugrožava i sebe i druge. Zato ne izigravajte „frajera” ili „ribu” noseći naočare za sunce i kada nema sunca.

10. Jače naočare za sneg i plažu

Drugačije naočare za sunce se nose ako skijate po snegu, ako ste na plaži, jedrenju ili surfovanju. Sneg i beli pesak reflektuju i više od 90 odsto sunčevog zračenja, jer to je između ostalog i razlog zašto možete izgoreti čak i pod suncobranom.

11. Pravi okvir za svaku glavu

Naočare za sunce treba da pokriju oči što potpunije i da spreče da svetlost ulazi sa strane. Trebalo bi da dopiru najmanje do obrva na vrhu i do ivice lica sa strane. Pored toga, ne bi trebalo da vas pritiskaju, treba da budu što bliže očima i da čvrsto naležu na nos i uši.

A pošto je svaka glava drugačija, ne mora da znači da će vama odgovarati naočare vaše prijateljice. Pošto bi bilo najbolje da naočare za sunce nabavljate u radnji, optičar može da vas posavetuje i koji okvir da kupite. A to zavisi od oblika glave, širine slepoočnica, razmaka između zenica, položaja ušiju i naravno oblika lica.

12. Čišćenje

Kao i sve naočare, i naočare za sunce treba redovno čistiti. Za negu koristite specijalne krpice i tečnost za staklo, a ispirajte ih čistom vodom. Stakla koja su zaprljana uljem ili kremom ne treba čistiti vlažnim krpicama, već čistom vodom.

(Pančevac / N. S.)

ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU: Saznajte koji tip kože imate