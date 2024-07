NOLE U 4. ČETVRTFINALU OI Đoković bez problema savladao Nemca za duel sa Cicipasom!

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale olimpijskog teniskog turnira pobedivši prilično neugodnog nemačkog tenisera Dominika Kepfera – konačan rezultat od 7:5, 6:3 baš i ne otkriva koliko je uzbudljiv, pun napora bio ovaj meč.

Nole je imao tri problema u ovom duelu.

Možda i najmanji je bila sudija Alison Hjuz koja se „uopšte nije mešala u svoj posao“: kad god bi linijski arbitri pogrešili (triput na štetu Srbina) nije ih sama ispravljala, već su teniseri (a svaka čast i Nemcu na fer-pleju) to morali da čine, ukazujući na tragove.

Drugi problem je bila vrlo agresivna igra levorukog nemačkog tenisera, koji je i na doživljeni brejk – umeo da uzvrati odmah istom merom, a sve uz serije izvrsnih, razornih (i neretko prilično rizičnih) forhenda.

I, treći su bili uslovi. Kiša je padala u Parizu minule noći, a uz temperaturu od 30 stepeni, meč je počeo da se odivija oko podneva, kada je vlažnost vazduha bila 70%. To vam je kao da igrate u Libiji, Hondurasu ili da je Šri Lanka domaćin ovog duela, a ne najpoznatiji teniski teren u prestonici Francuske. Neki stručnjaci umeju da kažu da je ta kombinacija visoke temperature i velike vlage vrlo opasna za one sa asmatičnim problemima, ali Novak je i kroz uslove kao u prašumi uspeo da pronađe put do pobede.

A staza ka njoj vodila je i kroz borbe sa sobom, o čemu su svedočile i reči izgovorene samo onome koji ih izgovara, i razgovori sa stručnim štabom, ali su prepreke bili i razorni udarci Nemca, koji se fantastično držao do samog kraja prvog seta.

Tada je em Nole „dodao gas“ (osvojio je, počev od 5:5, četiri naredna gema), em je Kepfera počeo da muči vrh srednjeg prsta, zbog čega je i tražio medicinsku pomoć.

Ipak, iako je ubojitost njegovih forhenda „nestala“, dobim delom za to je bila zaslužna i Novakova taktika, što forsiranjem bekhend udaraca suparnika, što nepredvidivim „promenima ritma“. Uostalom, na ovom terenu je triput osvajao grend slem pehar. Rival koji je samo jednom u životu pobedio nekog iz Top 10 ATP liste – nije mogao da pronađe rešenje za situaciju u kojoj se našao protiv najboljeg svih vremena. Naročito kada on, najbolji koji je ikada tenis igrao, burno proslavlja osvojene poene. Jer, tada i ceo svet zna – potpuno je „u meču“. A kada je takva njegova koncentracija, onda on i nema konkurenciju.

Rival Novaka Đokovića u borbi za olimpijsko polufinale biće Stefanos Cicipas.

(Pančevac/Novosti)

OLIMPIJSKE IGRE 5. DAN: Ovi srpski sportisti izlaze na teren, nova šansa za medalju!