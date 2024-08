U „PANČEVCU”: Socijalna zaštita, sportske vesti, zdravlje…

Ove nedelje su nam u gostima bili članovi izvršne gradske vlasti – Sanja Patalov Stojadinović, koja je zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, i Nestor Josivljević, čiji su resori lokalna samouprava i informacione tehnologije.

„Pančevac”: Dolazite na mesto članice Gradskog veća sa funkcije direktorke Centra za socijalni rad „Solidarnost”. Koliko će vam činjenica da su resori koje ste zadužili i prethodni profesionalni angažman bliski, pomoći da ideje koje imate sprovedete u delo?

Sanja Patalov Stojadinović: Smatram da je pozitivno to što imam prethodno iskustvo. Dobro znam kako sistem funkcioniše i koje su to prednosti i nedostaci kada govorimo o razvoju i sprovođenju lokalnih usluga socijalne zaštite. Grad Pančevo je jedan od primera dobre prakse u pogledu postojanja lokalnih usluga. Sama činjenica da je iz budžeta Grada Pančeva za socijalnu zaštitu izdvojeno 7,27 odsto od ukupnog novčanog iznosa u tekućoj godini, ukazuje na postojanje senzibilnosti gradske vlasti prema sugrađankama i sugrađanima. To se ne odnosi samo na korisnike koji su materijalno ugroženi, već i na druge kategorije korisnika.

Nestora Josivljevića smo pitali da li resore koje je „zadužio” – lokalnu samoupravu i informacione tehnologije – doživljava kao dve oblasti ili kao jednu. Odgovorio je:

– Iako su u 21. veku informacione tehnologije uključene u svaku poru ljudskog društva, tako da je nemoguće zamisliti rad lokalne samouprave bez informacionih tehnologija, moramo ih posmatrati kao dve posebne oblasti. Informacione tehnologije olakšavaju, modernizuju i ubrzavaju rad lokalne samouprave, s fokusom na unapređenje procesa, sistema i komunikacije. Zbog toga rad lokalne samouprave mora biti u neraskidivoj vezi sa IT sektorom. Međutim, u radu lokalne samouprave ima prilično segmenata koji nemaju direktnu vezu sa novim tehnologijama, kao što ni razvoj informacionih tehnologija u našem gradu nije uvek u direktnoj vezi sa lokalnom samoupravom. Zbog toga smatram da će obe oblasti bolje napredovati ako se na njih gleda kao na partikularne segmente i svakom se posebno posveti pažnja. Važno je naglasiti da svaki aspekt rada lokalne samouprave mora biti usklađen sa potrebama građana i tehnološkim inovacijama koje omogućavaju brže i jednostavnije pružanje usluga. Samo tako možemo obezbediti sveobuhvatni razvoj našeg grada i poboljšanje kvaliteta života svih naših sugrađanki i sugrađana.

(Intervjue s članovima Gradskog veća možete pročitati u štampanom izdanju „Pančevca”, u petak, 2. avgusta)

U novom broju najstarijeg živog nedeljnika u ovom delu sveta pročitajte još: zašto nije bilo većih promena u gradskoj vlasti posle izbora; sve o mogućnostima korišćenja godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva; šta turistima nude pančevačka naseljena mesta; koje bolesti prete iz bazena i s plaža; na koji način „Žetelački dani” i dalje uspešno čuvaju tradiciju; ko je najbolji u preferansu; sportske vesti… i još mnogo, mnogo toga…

(Pančevac / S. Trajković)

VOJLOVICA: Manifestacija „Žetelački dani” 26. i 27. jula

BRANISLAV RAKETIĆ: Komunalne službe odlično funkcionišu