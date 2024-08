Bane Radovanović: OD FILMA O AMBROZIJI DO SPOTA ZA ALEKSANDRU BIJELIĆ

Nedavno je završio kratki film „Ambrozija: Prepoznaj, ukloni i zaštiti se”. „Pred more” se pojavio i spot Aleksandre Bijelić Aleksijević „Ona te razume”, gde je kao reditelju asistirao glumcu Ivanu Jevtoviću. A uskoro će se zavrteti i spot za Aleksandrinu baladu „Po tvom” sa albuma „Neka druga”, ali u njegovoj režiji. Dirljiva i snažna „Ja sam Akiko”, predstava koju je producirao na dečjoj sceni „Pođi tuda…”, a u okviru BUDI-ja, gostovaće 19. septembra na prestižnom pozorišnom festivalu u Zagrebu. A onda u oktobru, u slavu osamnaest godina postojanja, na turneju po scenama u Hrvatskoj kreće i „Čarobnjak iz Oza”, proizvod takođe scene „Pođi tuda…”, koju je baš on osnovao pre dve decenije. U novembru su ugovorena gostovanja i po Bosni i Hercegovini, a finale proslave punoletstva, zna se, biće 11. novembra u pančevačkom Kulturnom centru, na Svetski dan pozorišta. U poslednji čas uspeo je da „uhvati” 15. i 22. decembar u MTS dvorani za termine za „Tajanstvenog Deda Mraza” Okija i Bokija, predstavu u produkciji kuće E.T.M., s kojom radi i sarađuje. Već je osmišljena i predstava za sledeći BUDI „Lagi, lagi, kobajagi” koju će režirati Petar Pejaković, profesor sa akademije u Nikšiću, za koju su tekst pisali on i Bojan Ivković, voditelj emisije za decu „Lagalica”. Usput – od jeseni kreće dečji matine koji će svake subote ponovo puniti dvoranu Kulturnog centra. Osmislio ga je baš on pre koju godinu, kako bi, pored često „lenjih” škola, bar roditelje podstakao da deci omoguće „kulturno uzdizanje”.

Valjda je ovo dosta za letnje ćaskanje o tome šta se radi s Branislavom Radovanovićem, zvanično urednikom programa za decu u Kulturnom centru Pančevo i direktorom dečjeg festivala BUDI. A neposredan povod susreta bio je samo kratki film o ambroziji, koji je radio zahvaljujući već dobranom iskustvu u ulogama reditelja ili asistenta reditelja, producenta, organizatora, menadžera lokacija… Ipak, njegova ljubav prema muzici uglavnom ga je povezala s produkcijom spotova koje je radio za veliki broj poznatih srpskih bendova, a koje je počeo da zamišlja i da pravi pre koju deceniju kao član sastava „Kontrabanda”.

– Sve je počelo iz ljubavi prema rokenrolu. Kada smo bili klinci, morali smo sve sami da učimo i da skidamo fore jer nismo imali lovu da plaćamo da nam neko drugi uradi spot. Nove tehnologije su donele novu izražajnost, ali i to da je sada sve mnogo više dostupno. Ali u vreme „Kontrabande”, ili na primer benda „Vibratorke u rikverc”, u osnovi svega bila je strast i ljubav prema muzici. Mada, ložim se ja i na pravljenje filmova i spotova – priča nam, onako pomalo usput, Bane, koga, kako i sam kaže, ipak ne čitaju kao reditelja, ali koji je kao producent naučio da i pravljenje filma drži u šaci. Pomenućemo još samo to da je posle „osnovnog” Učiteljskog fakulteta završio i za magistra filmske i televizijske produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti. Dosta je za letnje ćaskanje. Vidimo se na jesen.

Ambrozija: „Prepoznaj, ukloni i zaštiti se” Ambrozija, korov i sigurno jedan od najjačih alergena na našim prostorima, često ostaje skrivena i neprepoznatljiva, a veliki broj ljudi nije ni svestan koliko ugrožava zdravlje ljudi. Bio je to povod da se, pored drugih akcija u okviru „Mera za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu” u vezi sa uništavanjem i ambrozije, producira i kratki film pod nazivom „Prepoznaj, ukloni i zaštiti se”. Na konkursu su režija i scenario povereni Branislavu Radovanoviću. A kako i sam kaže, osnovni cilj mu je bio da filmom inspiriše ljude da i sami, pored institucija, preduzmu korake kako bi efikasnije kontrolisali ovaj opasan korov. Film lako možete naći na „Jutjubu” ako ukucate njegov naslov. Naš grad je inače sa „Merama za unapređenje kvaliteta vazduha u Pančevu” deo projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji”, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu s Ministarstvom zaštite životne sredine sprovodi UNDP sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, uz finansijsku podršku i Švedske, Švajcarske i Srbije.

