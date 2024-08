BOGAT PROGRAM: Dom omladine za avgust pripremio brojne kulturne i muzičke događaje

Dom omladine Pančevo pripremio je bogat letnji program tokom avgusta. Publika svih uzrasta i interesovanja moći će da uživa u pozorišnim predstavam, muzičkim programima, koncertima. U Domu omladine ističu da većina programa će biti realizovana u bašti ove kulturen ustanove.

Tokom avgusta u letnjoj bašti Doma omladine svakog vikenda biće organiozavan bogat letnji program, kaže Jelena Pešić PR ove kulturne ustanove. Već prvog vikenda u avgustu pubulika će moći da uživa u bogatom muzičkom programu.

– 3. avgusta imaćemo tehno žuruku, organizacija Noise Tehnician koja se bavi promovisanjem elektronske muzike. Sledeće nedelje nastavljamo u tom duhu, Požar u gradu, hip hop u letnjoj bašti ekipa mladih muzičara, čiji su događaji veoma posećeni i zanimljivi. Treći muzički događaj u letnoj bašti biće Opozit žurka, to je serijal koji se već dugi niz godina dešava u Apolu u Pančevu, ali smo sada odlučili da preselimo u letnju baštu

Osim bogatog muzičkog programa ljubitelje pozorišta očekuju i dve predstave. Obe će biti izvedene u letnjoj bašti Doma omladine, dodala je Pešić.

– Prva predstava, Igre u pesku biće odigrana 15.avgusta u 18.30 sati. To je predstava čija se radnja dešava na poslednjem dečjem igralištu na kojem je ON i ONA igraju, sami, a mi ćemo do kraja predstave otkriti zašto se oni igraju sami i šta ih to sprečava da budu zajedno. Sledeća predstava je 22. avgusta, to je predstava Kajsije u oktobru, početak je u 18.30 sati, prati svakodnevne životne situacije i predstavlja ih na malo drugačija način. Pratimo ljubavnu priču, a poenta je da shvatimo da je važno iz koje perspektive gledamo život

Jelena Pešić ističe da je Dom omladine Pačevo pripremio i koncerte za sve ljubitelje dobrog roka, ali i grupe Metalika. Takođe, ona podseća da je posledanja nedelja rezervisana za Fridom art festival.

(Pančevac/RTV Pančevo)

