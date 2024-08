DEFINITIVNO JE! Angelina Topić BEZ NASTUPA U FINALU! Oglasio se predsednik Atletskog saveza i Angelina!

Srpska atletičarka Angelina Topić ovog petka se takmičila u kvalifikacijama skoka uvis na Olimpijskim igrama u Parizu. U svojoj disciplini skok uvis ona juri finale, ali je na samom početku takmičenja doživela povredu.

Ona se prilikom zagrevanja nezgodno dočekala i povredila skočni zglob, a kamera nam je prikazala i momente u kojima joj je medicinski tim ukazivao pomoć pored oca Dragutina.

O stepenu povrede oglasio se i prvi čovek Atletskog saveza, Veselin Jevrosimović.

– Nažalost Angelina Topić neće moći da nastupi u finalu Olimpijskih igara u Parizu. Tokom zagrevanja došlo je do ozbiljnije povrede desne noge, tačnije naprsnuća fibule u predelu skočnog zgloba. Kakva devojka, sa takvom povredom da izbori finale je za rubriku Verovali ili Ne !!!! Ona je za nas uzela medalju i pokazala svima kako se brane boje svoje zemlje. Idemo Angelina, tvoja karijera je tek počela, svi znamo da ćeš posle ovoga biti još bolja i jača – rekao je Jevrosimović.

Oglasila se i Angelina:

„Nažalost, to bi bilo to od mog nastupa na ovim olimpijskim igrama. Snimak je pokazao da je ipak došlo do ozbiljnije povrede, preloma u desnom zglobu i neće biti moguće da se pojavim u velikom finalu u nedelju. Zaista sam verovala da ću moći da uprkos svemu izađem opet na borilište, dala sam sve da se izborim za njega, ali eto, izgleda da na kraju nije bilo suđeno, ovog puta. Vidimo se uskoro, neću daleko.