Dnevni horoskop za 3. avgust: Evo ko je na ivici konflikta, ako pred eksplozijom!

OVAN

Hvata vas blago neraspoloženje, a niste baš sasvim sigurni odakle dolate ti talasi nezadovoljstva. Najbolje je da izbegnete neke dublje razgovore, jer biste mogli da izgovorite i nešto zbog čega ćete kasnije zažaliti. Možda da bacite samo svoje misli na papir? To vam može doneti olakšanje.

BIK

Na ivici ste konflikta i to s nekim ko je od vas mlađi, bilo po godinama ili po hijerarhiji. Bez obzira na to šta je uzrok vašeg stresa, vreme je da uvedete neke značajnije promene. Možda vam treba više ličnog prostora, a to nije potpuno neizvodljivo.

BLIZANCI

Neko će, na kraju, morati da popusti, inače ćete vi doživeti pravu eksploziju. Probajte da se malo umirite i da nastupite sa više takta, jer ćete tako lakše rešiti situaciju. Sigurno je da vi niste krivi za nastali problem, ali ni tvrdoglavost vas neće daleko odvesti.

RAK

Trudite se da odradite sve što je najbolje moguće, ali i vi morate nekad da spavate. Nije moguće odraditi tolike poslove koliko ih je sada na vašoj listi, tako da je vaš prvi zadatak da tu listu preradite. Najvažnije je da ne izneverite svoje najbliže, a ostalo može da se drugačije rasporedi.

LAV

Ne možete baš sve oko sebe da usrećite, pa ne treba to ni da pokušavate, dragi Lavovi. Neko od članova porodice će, možda, napraviti veći ispad, ali teško da ćete moći da to „ispeglate“ bez ičije pomoći. Sačekajte da se prašina slegne, pa onda potražite detaljnije objašnjenje i procenite kolika je šteta.

DEVICA

Pred velikim ste iskušenjem, jer vam se udvara neko ko nije baš pravi par za vas. Možda bi ipak bilo bolje da malo sačuvate svoje srce? Vi tražite svoju srodnu dušu, a u ovom trenutku vam se to ne nudi. Biće bolje da se unapred zaštitite od razočarenja. U međuvremenu, potrudite se da nađete neku bezazlenu zabavu, koja neće ostaviti nikakve posledice.

VAGA

Nemojte da odustajete od svog sna, zašto biste sad stali kad ste tako blizu ostvarenja? Porazgovarajte sa prijateljem ili kolegom koji razume vaša nastojanja. Moguće je da ćete morati da još malo da dorađujete neke finese, pa i da naiđete na prepreku ili dve, ali to nije razlog za kraj.

ŠKORPIJA

Danas nije vaš dan – moguće je da otkrijete neku drsku izdaju koja se odvija tik iza vaših leđa ili će se u novom partnerskom odnosu doći do neprijatnih promena. Možda je trenutak da malo razmislite o svom potencijalnom učešću u celoj priči. Ili samo nerealnim očekivanjima?

STRELAC

Da li ste spremni da se otvorite ili biste radije proveli još vremena u svom malom „balonu“ izolacije? Ne možete imati i jedno i drugo, ali možete da nađete zajednički jezik sa osobom koja je dovoljno nezavisna. Ako oboje možete da budete srećni kad ste sami, onda je mogućnost zajedničke sreće još veća.

JARAC

Toliko vam je potreban mir, ali baš danas ne možete da izbegnete interakciju s nekim ko vas zaista izbacuje iz takta. Možda je trenutak i da razmislite da li ste i vi nečim duboko nezadovoljni, a ova osoba pokreće taj osećaj svojim prisustvom?

VODOLIJA

Uživate u nežnosti partnera danas, pravi je trenutak za opuštanje i intimu. Ako dođe do malog nesporazuma, pređite preko njega bez puno reči, nije vredan spomena i energije. Budite diplomata, pokažite velikodušnost i takt.

RIBE

Muče vas sumnje, a to vas čini posebno nesrećnim, jer teško podnosite izdaju i neverstvo. Ako još dolazi od nekog koga ste smatrali prijateljem, biće to veoma neprijatno iskustvo. Međutim, morate da razjasnite šta je prava istina.

