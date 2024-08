Građani, vodite računa: Rok za izmirenje ove obaveze ističe u ponedeljak

Poreski kalendar za avgust je dostupan na internet stranici Poreske uprave. Već u ponedeljak, 5. avgusta ističe rok za izmirenje prve obaveze u mesecu.

Potrebno je dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu julu, na obrascu OZU.

Ponedeljak je takođe poslednji dan za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na obrascu IOSI, za jul mesec i uplata sredstava.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jul treba obaviti do 12.08.2024. godine.

Takođe, ovo je rok i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jul od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Do četvrtka, 15.08.2024. godine treba izmiriti sledeće obaveze:

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec jul.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jul.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za treći kvartal 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec jul.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu crednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jul.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec jul.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. jula.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec jul, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec jul na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Na kraju meseca, 30.08 dospeva poslednja obaveza a to je plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. avgusta.

(Una.rs)

