PRASIĆI PO CENI VEĆ OD 300 DINARA Pad cena na stočnim pijacama

Poslednje sedmice jula zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi težine iznad 480 kilograma u klanicama na području Šumadijskog regiona jer je dominirao iznos od 340 din/kg. U klanicama na području Moravičkog regiona otkupljivani su tovni bikovi simentalske rase težine iznad 500 kilograma po ceni od 340 din/kg, koliko je iznosila i otkupna cena tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma.

Tovni bikovi SM rase u kategoriji iznad 500 kilograma bili su jeftniniji u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 330 din/kg. Pad otkupne cene ovih bikova zabeležen je i u klanicama na području Severno-bačkog regiona gde je dominirao iznos od 350 din/kg.

Prasići do 350 din/kg

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta prodajnih cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 350 din/kg i tovnih svinja težih od 120 kilograma, na 230 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila cena krmača za klanje jer je dominirao iznos od 180 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog regiona bile su više otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja u kategoriji od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period. Protekle je sedmice evidentiran pad otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma u klanicama na području Južnobačkog regiona, jer je dominirao iznos od 360 din/kg.

Dominantna prodajna cena prasadi do 15 kilograma iznosila je 350 din/kg, dok su se prasad od 16 do 25 kilograma mogla najčešće pazariti po ceni od 330 din/kg na stočnoj pijaci u Čačku. Evidentirana je i ponuda krmača za klanje po ceni od 250 din/kg.

Jagnjad od 400 din/kg

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je došlo do rasta cene jagnjadi, a dominirao je iznos od 550 din/kg. Klaničari sa područja Braničevskog regiona otkupljivali su jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/kg. Za dviske su plaćali 230 din/kg dok je dominantna otkupna cena ovaca iznosila 220 din/kg.

U Čačku je na pijaci žive stoke evidentiran pad cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Klaničari sa područja Šumadijskog regiona su po višim cenama otkupljivali jagnjad (400 din/kg) i ovce (180 din/kg), dok je otkupna cena dviski bila niža jer je dominirao iznos od 180 din/kg.

Osvrt na jul

Nije bilo značajnije razlike u pogledu ponude i tražnje teladi SM rase težine do 160 kilograma. Što se tiče grla HF rase ponuda je nešto bolja nego tokom juna. Kada je reč o cenama, telad SM rase mogla su se pazariti u iznosu od 550 din/kg do 720 din/kg, ali je dominirao iznos od 700 din/kg. Za telad HF rase iste telesne mase trebalo je izdvojiti od 600 do 700 din/kg što ukazuje na rast cene u odnosu na prethodni period.

Šire se kuga malih preživara i virus plavog jezika

Ponuda prasadi obe kategorije bila je bolja u prvih desetak dana jula, međutim, visoke temperature tokom druge i treće dekade proteklog meseca uslovile su znatno slabiju ponudu. Prodaja grla težine do 15 kilograma odvijala se po ceni od 330 do 550 din/kg, dok je za prasad težine od 16 do 25 kilograma iznos je varirao od 300 din/kg do 450 din/kg. Dominirao je iznos od 350 din/kg što ukazuje na pad cene.

Uprkos nešto boljoj ponudi jagnjadi na stočnim pijacama prodaja je bila slaba. Cena je varirala od 400 din/kg do 520 din/kg, ali je dominirao iznos od 450 din/kg što ukazuje na pad u odnosu na jun. Došlo je do blagog rasta cene šilježadi u odnosu na jun pošto je dominirao iznos od 240 din/kg, dok je dominantna cena dviski iznosila 200 din/kg, kao i prethodnog meseca.

Cena jaradi je varirala od minimalnih 200 din/kg do maksimalnih 520 din/kg, a dominirao je iznos od 450 din/kg, piše STIPS.

(bizportal)

