3 VAŽNE PROMENE I 3 DATUMA ZA ISPUNJENJE Za treće dete i 20.000 evra, penzije veće za 5.000 dinara

Povećanje penzija biće pre januara sledeće godine iznosiće 11 odsto. Plate bi trebalo najviše da rastu prosvetarima, a minimalac da bude veći od 50.000 dinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je to kao ključne promene po novčanike građana. Dodatno, uvećaće se i roditeljski dodatak, ali i ograničiti kamate na kredite. Pojedinačno, svaka od ovih mera trebalo bi da bude vidljiva već od jeseni, odnosno od jesenjeg zasedanja parlamenta.

Tako, septembar, novembar i januar su potencijalno najvažniji meseci za ove primene.

Ukoliko se penzije uvećaju 11 odsto, računica pokazuje da bi to na današnja primanja penzionera bilo više za oko 5.000 dinara.

Vučić je istakao da je njegova molba, pošto će tek uslediti pregovori o povećanju minimalne zarade, da ona bude uvećana toliko da bude značajno više od 50.000 dinara.

Naglasio je da je njegova mogla premijeru i ministru finansija da minimalna zarada bude značajnije uvećana od uvećanja prosečne plate za javni sektor.

Predsednik Srbije je rekao da je rast BDP u drugom kvartalu iznosio 4,2 odsto i podsetio da je u prvom kvartalu taj rast bio 4,7 odsto, po čemu smo među najboljima u Evropi.

On je najavio da će plate prosvetnim radnicima biti veće, kao i da će to povećanje biti veće nego što će biti drugima u javnom sektoru.

Prema njegovim rečima trenutno je prosek plate za nastavno osoblje 96.000, za nenastavno 68.000 odnosno da je ukupan prosek 85.000, kao i da je naša obaveza da, bez obzira na fond radnih sati, onima koji vaspitavaju našu decu obezbedimo veća primanja.

„Verujem da povećanje mora da bude značajno veće, kao i za profesore na visokim školama i fakultetima bez obzira na drugačiji vid primanja jer i po tom pitanju moramo da pokažemo brigu. Taj procenat mora da bude veći od povećanja penzija. Ono mora da se kreće u okvirima koji neće ugroziti rast Srbije“, rekao je Vučić.

Kada je reč o stopi rasta u drugom kvartalu, flaš procena je da je iznosio 4,2 odsto, rekao je Vučić i dodao da smo za sada od objavljenih rezultata za drugi kvartal opet prvi u Evropi.

Naveo je da imamo preko 6,5 milijardi evra na računu Republike Srbije, što čak i petostruko veće zemlje od nas nemaju na svom računu, što znači da nikakav problem sa likvidnošću i prilivom novca nemamo, kao ni sa solventnošću.

Vučić je izjavio da će se od 1. novembra povećati roditeljski dodatak i taj iznos će za prvo dete biti 4.336 evra, a do sada je bilo 3.307 evra, dok je dodatak za drugo dete veći za čak 2.000 evra u odnosu na dosadašnja davanja.

„Za drugo dete, najveće povećanje, ako to smem da kažem. Ono će iznositi sada 5.126 evra, to je 600.000 dinara u 24 jednake rate, plus 7.500 dinara, plus 135.000 dinara pravo na jednokratnu pomoć. Dakle, ukupno 742.500 dinara, dakle 6.344 evra“, rekao je Vučić na konferenciji u vili Mir.

Kako je rekao, povećan je dodatak i za treće dete i biće preko 20.500 evra.

„Tu ide 2.280.000 dinara u 120 jednakih mesečnih rata po 19.000 dinara plus 7.500, za četvrto dete uvećavamo na 27.231 evro. Dodali smo za rođenje drugog i trećeg deteta jednokratno 135.000 dinara i još na ovo što isplaćujemo na mesečnom nivou“, rekao je on.