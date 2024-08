OI: Đoković-Alkaraz u 14 časova

Novak Đoković će sa 37 godina prvi put igrati finale Olimpijskih igara. Čovek koji je u karijeri osvojio sve što se moglo – i to u rekordnom broju – pokušaće danas od 14 časova da dođe do jedinog trofeja koji mu nedostaje.

Srpski teniser se peti put takmiči na Olimpijskim igrama. Prethodno je još tri puta gubio u polufinalima i jednom u prvom kolu.

Ove nedelje u Parizu konačno će se boriti za zlato. Posle dugo, dugo vremena imaće priliku da u tenisu uradi nešto prvi put.

Međutim, neće mu biti lako da to ostvari. Protivnik u finalu biće mu Karlos Alkaras. Mladić iz Španije koji je piše istoriju sa 21 godinom. Na svojim prvim Olimpijskim igrama, Karlitos je odmah stigao do finala. I on je svojim navijačima u domovini obećao samo jedno – zlatnu medalju.

Samopouzdanje mu daje činjenica da je nedavno osvojio titulu na Rolan Garosu, a onda u finalu Vimbldona pobedio Đokovića.

(Tenisuživo)