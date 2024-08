SVAŠTA OD MAKA U KOVAČICI: 11 udruženja iz Banata pripremalo poslastice

U Kovačici je, u organizaciji Udruženja žena Kovačica i Turističke organizacije Kovačica, a uz podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, prvi put održana gastronomska manifestacija „Svašta od maka“. U pripremi raznih poslastica sa makom takmičilo se jedanaest udruženja žena iz celog Banata, penosi RTV Pančevo.

Zajedničkim zalaganjem Udruženja žena iz Kovačice i Turističke organizacije ove opštine u Kovačici je ove godine pokrenuta nova gastronomska manifestacija. Prvo „Šakovo makovo“, u prevodu: „Svašta od maka“, privuklo je veliku pažnju meštana, koji su sa oduševljenjem pratili takmičenje u pripremi čuvenih slovačkih piroha, odnosno taški sa makom.

To je naše nacionalno starinsko jelo koje su pravile još naše bake. Ono se baš jednostavno pravi i ne iziskuje neke posebne finansijske izdatke. Ide samo malo soli, brašno, voda, to je sve za testo da se umesi, pa se onda to razvalja jako tanko. Na jednu polovinu se stavlja pekmez, prekrije se drugom polovinom, iseče se na kocke. Skuva se u vodi, malo ulja, kad se izvadi, i onda se posipa makom.

Ideju da se ovakvim okupljanjem od zaborava sačuvaju stare tajne slovačke tradicionalne kuhinje rado su prihvatila mnoga društva, kaže Ana Stano, predsednica Udruženja žena iz Kovačice.

Lepo su se odazvala sva udruženja iz opštine Kovačica, Banata… U svakom selu su se sasvim drugačije kuvale pirohe. Mi smo ih pozvali, oni su se sa radošću odazvali tome. Namera nam je da se to ne zaborave, ali pre svega je jedno druženje, i ima oko jedanaest udruženja.

Manifestacije lokalnih udruženja od izuzetnog su značaja za razvoj turizma u Srbiji i zato ih treba podržati u što većoj meri, istakla je Dragana Latovljev, direktorka turističke organizacije Kovačica za RTV Pančevo.

Imamo dosta štandova, negde oko dvanaest, žene se takmiče, tu je i izbor za najlepši štand i najbolji kolač od maka. Do sada nismo neku takvu manifestaciju imali, ova se održava po prvi put, i nadam se da će preći u tradiciju .

Kao što vidimo, organizovanje ovakvog gastro-kulturnog događaja je dobar način da se ljudi zbliže i lepo provedu vreme, ali naravno i da sačuvaju tradiciju. Kao što znamo po Vojvodini, u sredinama gde žive Slovaci, često se pripremaju kolači u kojima se koristi mak, čuvene taške sa makom, a sada imamo priliku da vidimo i kako se kuvaju .

Pored takmičenja u pripremi piroha, održan je i izbor za najlepši i najukusniji kolač sa makom, kao i najlepše ukrašeni štand. Sve poslastice sa makom koje su vredne žene Banata ovom prilikom pripremile posetioci su mogli da kupe i probaju.

