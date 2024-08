Plan za prvu deonicu sektora C obilaznice oko Beograda i Pančeva

Putevi Srbije podneli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta fazna izgradnja prve deonice auto-puta E-70, obilaznica oko Beograda i Pančeva – sektor C i nova obilazna pruga Beli Potok-Vinča-Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

Ova obilaznica, predstavlja ključno rešenje tranzitnog saobraćaja oko glavnog grada. Izgradnjom kompletnog obilaznog puta u ovoj fazi, tranzitni saobraćaj iz pravca severa (E-75) i zapada (E -70), povezao bi se sa pravcem jug (E -75) i istok (E-70), kao i budući autoput (E-763) u pravcu jugozapada, obilazeći gradsko područje.

Ovde su samo autoputski pravci pomenuti, a u okruženju postoje magistralni i regionalni putevi, koji su povezani ili bi se povezali sa obilaznicom, piše eKapija.

Predmetni koridor prolazi kroz beogradske opštine Voždovac i Grocka, te industrijsku zonu Pančeva a obuhvata:

– novu autoputsku deonicu od Bubanj Potoka (na desnoj obali Dunava) do državnih puteva i lokalnih saobraćajnica oko Pančeva (na levoj obali Dunava);

– obilaznu teretnu prugu Beli Potok – Vinča – Pančevo, koja se odvaja sa postojeće pruge Rakovica – Mala Krsna – Velika Plana, prolazi sa južne strane industrijske zone Pančeva i priključuje se na prugu Pančevo – Vršac – državna granica;

– novi drumsko-železnički most preko Dunava.

Cilj izgradnje planiranih saobraćajnica je da se omogući preusmeravanje prvenstveno tranzitnog, ali i lokalnog teretnog saobraćaja, i na taj način doprinese rasterećenju osnovne mreže gradskih saobraćajnica Beograda i Pančeva. Budući most se planira preko međunarodnog plovnog puta, reke Dunav, i kao takav je tačka ukrštanja sa rečnim saobraćajem. Most kao prepreka rečnom saobraćaju direktno utiče na gabarit i položaj plovnog puta.

Predmet projektovanja ovog dela dokumentacije je izrada prve deonice autoputa od petlje Bubanj potok zaključno sa petljom Boleč.

Za očekivati je da će, po formiranju sektora C, obilaznica u potpunosti preuzeti ulogu i prerogative odgovarajuće kategorizacije evropske mreže, tj pored putnog pravca E-75 i putnog pravca E-70.

Deo obilaznice oko Beograda od Straževice do Bubanj Potoka otvoren je za saobraćaj krajem juna prošle godine.

Tada je sa Saobraćajnim institutom CIP potisan ugovor za projektovanje nastavka obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva, u dužini od 31 kilometra. Navedeno je i da će, kada se završi sektor C, biti dat nalog za projektovanje sektora D, koji će predstavljati vezu Pančeva do novog mosta kod Batajnice, čime će Pančevo dobiti još jednu obilaznicu na auto-put prema Novom Sadu.

(EKapija)