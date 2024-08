UOČITE PROBLEM: Ulica načičkana automobilima

Kretanje sopstvenim nogama Ulicom Moše Pijade, iako je reč o jednoj od najvećih i najznačajnijih saobraćajnica u gradu, zahteva posebnu koncentraciju i veliku spretnost. Trotoar, uglavnom sačinjen od ploča, pre liči na razrovano i za vreme kiše razlokano polje. Pride, svaki vlasnik je odlučivao i kako će izgledati pločnik ispred njegove kuće. Češkanje po glavi ipak najviše izazivaju prostori ispred kućerina i sa po tri i po sprata, ograđenih basnoslovno skupim kamenitim ogradama. Jer je nepoznanica kako ti „građani na visokoj nozi” neukaljani uspevaju da dođu do svoje kapije, ili im jednostavno do komfora njihovog života, osim pukog prikazivanja bogatstva, nije ni stalo.

Na kraju, jedino su svemu tome falili automobili nasađeni nasred trotoara. Često pešacima ne ostavljaju prostora ni da se provuku pored zida, pa im je jedina solucija da, uz opasnost da ih zvekne neki kamion, odu na kolovoz – takođe uzan i vrlo oštećen. Komunalna milicija očigledno ne doseže često do ovog područja. A što se tiče rekonstrukcije, za kojom Ulica Moše Pijade godinama vapi, i dalje se čeka dobra volja viših republičkih organa, jer je ova saobraćajnica deo puta koji nije pod gradskom ingerencijom.

(Pančevac / N. S.)

