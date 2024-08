Istorija pančevačke demokratije: Rezultati izbora (1992-2024)

Deset puta Pančevci su glasali za odbornike najpre Skupštine opštine, a od 2004. godine i Skupštine grada. Iako uvek pod „utiskom” saveznih ili republičkih izbora s kojima su se po pravilu zajedno održavali, bilo je ponekad i iznenađenja na lokalnim izborima, a političkom scenom je prošetalo i dosta lokalnih grupa građana i stranaka.

Ove godine drugi put smo na lokalnim izborima u Pančevu glasali odvojeno od parlamentarnih – prvi put je to bilo 2004. godine. Možda je tada to i kumovalo ubedljivo najmanjoj izlaznosti na lokalu od svega 28 odsto. Tako mala zainteresovanost Pančevaca jedino je zabeležena u drugim krugovima lokalnih izbora održanih dvaput tokom 1992. godine.

Od delegata do odbornika



Lokalni izbori u Pančevu(datum, izlaznost i rezultati)

Pre 32 godine – 1992. i počinje istorija višestranačja u pančevačkoj Skupštini. Doduše, istorija demokratije u lokalu zasluživala bi i osvrt na takozvanu delegatsku skupštinu koja je Pančevom vladala neposredno pre višestranačkih izbora 1992. godine. Iako delegati, kako su se tada zvali narodni predstavnici u lokalnom parlamentu, nisu birani na listama stranaka, pančevačka Skupština vrcala je u to vreme, više nego možda ikad kasnije, od različitih mišljenja i tolerancije. A i lokalni mediji – novine i radio – radili su tada „šta su hteli”, na žalost ipak tih delegata, ali na radost novinara. Naravno, „šta su hteli” znači samo da nije bilo dovoljno jakog centra moći da prevlada podršku građana slobodnim, ili bolje rečeno profesionalnim medijima.

Razmena mišljenja utihnula je odmah nakon prvih višestranačkih izbora u maju 1992. jer su u klupe lokalne skupštine zaseli samo socijalisti i radikali. Liga za Pančevo i grupe građana osvojile su nula odborničkih mesta. Ali zbog velikog broja primedbi već u decembru iste godine lokalni izbori morali su da budu ponovljeni. Zabeležena je tada i najveća izlaznost, izuzimajući 2000, pa smo bili svedoci prave borbe prsa u prsa između kandidata za odbornike koja se tada odvijala u dva kruga jer su se izbori sprovodili po većinskom sistemu. A pamtimo i da su u predvečerje tih izbora „Pančevcu” i Radio Pančevu bila oduzeta osnivačka prava, što je u prevodu značilo da redakcije više ne biraju same glavne urednike. To demokratsko dostignuće, koje je uvedeno zahvaljujući upravo već pomenutoj „delegatskoj skupštini”, nikada više neće biti vraćeno pančevačkim medijima, čak ni od strane onih vlasti koje su se kasnije busale da su „evropejske” i „demokratske”. Dobijenog kolača niko se ne odriče, a na zahteve da se to ipak uradi, bar posle 2000, vlasnici vlasti su odgovarali da su oni ti koji daju pare! Nije vredeo argument da su to ipak penezi građana…

Od opozicije do vlasti i nazad

Kako god, ipak posle prvih i poslednjih vanrednih lokalnih izbora u Pančevu decembra 1996. godine lokalna skupština će prvi put dobiti stvarnu višestranačku atmosferu. Seli su tada na zelene stolice od skaja u Skupštini opštine i odbornici nekoliko stranaka koje su se nazivale „opozicionim”, pa su čak i radikali u prvo vreme imali takav predznak. Jedinstven podatak s tih lokalnih izbora je i da su sve stranke i koalicije koje su bile na glasačkom listiću i uspele da pređu cenzus i dobiju odbornike.

Kao zapamćeni u istoriji ostaće ipak izbori iz 1996. godine, kada posle višemesečnih protesta i „leks specijalisa” vlast na lokalu osvaja „opozicija”. Posle 2000. na vlasti će biti ponovo skoro ista „opozicija” – ali s komotnom većinom.

