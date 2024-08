Vučić: Neće biti rušenja vlasti na ulicama, nigde ne bežim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti preko svog Fejsbuk profila i poručio da neće biti rušenja vlasti na ulicama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da se vlast u Srbiji neće menjati na ulicama i nasiljem, već na izborima.

– U Srbiji će se vlast birati na izborima. To što neki zamišljaju, da će nasiljem da promene nešto, neće promeniti ništa. A ja da bežim i idem bilo gde drugo, ne pada mi na pamet – rekao je Vučić večeras u video obraćanju putem Fejsbuka.

U prethodnih 12 godina svakako sam bio neko ko je u dobroj meri uticao na događaje i politiku Srbije i zato nikada nisam tražio izgovore i opravdanja, već sam se trudio da pronađem rešenja i probleme da zajednički rešavamo.

– U svih tih 12 godina, ma koliko smo toga promenili od rekordne nezaposlenosti, do rekordne zaposlenosti, do toga da smo uspeli da reindustrijalizujemo zemlju u dobroj meri, da mnogo toga rešimo… U skladu sa tim primetili ste neverovatnu stvar: To smo zajednički vi i mi uspeli da uradimo uprkos mnogima koji su sve uradili da se takvo nešto ne dogodi.

– To su ljudi koji su organizovali proteste i u vreme poplava. Morali ste to da trpite, a tobož istina o strašnom stradanju koju krijemo nije mogla da se čuje nigde, već samo putem društvenih mreža i njihovih medija. Isto su radili i u koroni. Govorili su da nije dovoljno što smo obezbedili vakcine i respiratore. A onda su upali u Skupštinu, bez obzira što smo sve obezbedili pre ostalih.

– Nije bilo dobro oko Bora kad smo pronalazili strateškog partnera. I danas ljudi u Boru imaju osim čistog vazduha i plate prosečne od 925 evra.

– Govorili su da zemlju pretvaramo u arapsku koloniju, pa smo bili „kineski robovi“, pa „nemački robovi“.

– Kada bih se sastao s nekim ko nije priznao nezavisno Kosovo tada bih bio izdajnik.

– Bili smo krivi i za monstruozna ubistva počinjena u OŠ „Vladislav Ribnikar“ i u Duboni i Malom Orašju, rekao je večeras u obraćanju građanima Vučić.

– Uvek je bilo potrebno srušiti Srbiju…

– Bio sam kriv i za Srebrenicu. I za ponašanje u UN, gde sam štitio interese Srbije. Bio sam kriv i za Kosovo i Metohiju od početka. Bilo je važno samo da nikada nisam bio dovoljno dobar – kazao je, između ostalog, u obraćanju predsednik Vučić.

– U Srbiji neće biti rušenja vlasti na ulicama, u Srbiji će se vlast birati na izborima, a Srbiju da napustim nikada neću – dodao je.

(K1info)