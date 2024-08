PONOVO ODBIJENI Lažna država Kosovo aplicirala za učešće na Evroviziji 2025. godine, dočekao ih hladan tuš

Javni servis tzv. države Kosovo nedavno je najavio apliciranje za učestvovanje na narednoj „Evroviziji“, koja se iduće godine održava u Švajcarskoj, međutim EBU je saopštio da se to ipak neće desiti.

RTK nije dobio poziv od Evropske radiodifuzne unije (EBU) da učestvuje na takmičenju za pesmu Evrovizije 2025. u Švajcarskoj, objavljeno je na „X“ mreži.

– Zvanično je, Kosovo neće učestvovati na Evroviziji 2025, piše na profilu „Eurovision News“.

It’s now official, Kosovo will not participate in Eurovision 2025! 🇽🇰 pic.twitter.com/z2UOQX4Yv8

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) August 7, 2024