100 DANA VLADE SRBIJE Vučević: Aktulena je vlada kontinuiteta koji je i pitanje identiteta

BEOGRAD – Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas, predstavljajući rezultate svog kabineta u prvih sto dana, ; da je aktuelna, vlada kontinuiteta od promena 2012, odnosno prve vlade Srpske napredne stranke (SNS).

On je, u Etnografskom muzeju, na predstavljanju rezulata rada vlade kazao da „pitanje kontinuiteta nije samo pravno i političko i tehničko“, već je, kako je kazao, „pitanje kontinuiteta pitanje identiteta“.Rekao je da je podelio izveštaj o radu vlade u prvih sto dana u pet tematskih celina među kojima su, kako je naveo, „sigurnost, snaga, napredak…“.

„Peta celina nosi naziv onoga što treba da bude fokus rada vlade u ovom mandatu, a to je poruka da Srbija radi“, kazao je on.

Premijer Srbije Miloš Vučević danas je predstavljajući rezultate 100 dana rada vlade rekao da je će uskoro biti predstavljen plan o povećanju penzija i da se nada da će ta povišica biti najmanje 10 odsto.On je rekao da je ekonomija osnov svega, i da je rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) omogućio realizaciju svih postavljenih ciljeva.

„Rast BDP je osnov i uslov da nam rastu plate i penzije, da gradimo sve puteve, uslov da gradimo pruge, da izdvajamo više za Vojsku Srbije, da ulažemo za obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu zaštitu“, rekao je Vučević u Etnografskom muzeju gde je govorio o rezultatima rada Vlade i planovima.

Naveo je da je rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine bio 4,7 odsto, u drugom kvartalu 4,2 odsto odsto, a da je BDP po glavi stanovnika 11.507 evra.

„Prosečna neto zarada u Srbiji je 855 evra, ali naš cilj je do kraja 2024. godine bude 927 evra. Do kraja 2027. godine ciljamo da prosečna plata bude 1.400 evra. To je naš cilj, i za to smo vam odgovorni“, rekao je premijer.

(Beta)

