Plaćanje karticama u inostranstvu: Podizanje novca i dodatna naknada

Mnogi koji godišnji odmor provode u inostranstvu nose sa sobom keš, ali suma planirana za trošak može da se stanji. Ako novca ponestane, verovatno će koristiti kartice za plaćanje. To može da bude i neprijatno iznenađenje zbog naplate različitih naknada.

Zato je pre putovanja najbolje raspitati se u banci da li kartica koju poseduju može da se koristi u inostranstvu, kao i o troškovima i naknadama za njeno korišćenje. Ako banka naplaćuje naknade za podizanje novca na bankomatu i za plaćanje platnim karticama na prodajnim mestima u inostranstvu, one moraju da budu jasno prikazane u tarifniku banke.

Podizanje novca i dodatna naknada

Provizija za podizanje novca s bankomata u inostranstvu kreće se od minimalno utvrđenog iznosa koji nije vezan za sumu novca koji se podiže, pa se tako često dešavalo da za manje iznose bude naplaćena veća provizija za podizanje novca s bankomata od samog iznosa koji je na bankomatu podignut.

Za veće iznose novca, a nekada i nevezano od visine iznosa, banke naplaćuju proviziju koja se meri u procentualnom iznosu novca koji podižete.

Uz to, banka u inostranstvu za korišćenje svog bankomata može da uvede dodatnu naknadu i zato treba obratiti pažnju da li pri podizanju gotovine postoji i takva dodatna naknada. Svakako je na korisniku odluka da li će podići novac na tom bankomatu ili potražiti bankomat na kome se ne naplaćuje ova dodatna naknada.

Zabluda je da banka u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podizanje novca s bankomata ako je iz iste bankarske grupacije kao i banka koja je izdala karticu u Srbiji. Pojedine, međutim, ne naplaćuju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ako imaju takav ugovor s matičnom bankom klijenta u Srbiji.

To može da se proveri sa bankom u Srbiji pre odlaska u inostranstvo.

Troškovi konverzije

Osim eventualnih troškova prilikom podizanja novca na bankomatu, oni koji koriste platne kartice u inostranstvu treba da računaju i na troškove vezane za kursne razlike. Ako je platna kartica vezana za dinarski račun, treba računati i na troškove konverzije, o čemu se pre putovanja takođe treba informisati.

Ti troškovi se razlikuju od banke do banke i u proseku iznose od jedan do dva odsto od transakcije. Da bi se izbegle duple konverzije za one čija je platna kartica vezana uz devizni račun, pre putovanja korisnici treba da se informišu kod svoje banke o ugovorenoj valuti obračuna za potrošnju u inostranstvu i o tome da li će postojati konverzija u zavisnosti u koju zemlju putuju.

S obzirom na visinu provizije za korišćenje platnih kartica u inostranstvu, pogodnije je plaćanje karticom direktno kod trgovca od podizanja gotovine na bankomatu.

Kako se navodi na sajtu kamatica.com, plaćanje karticom treba izvršiti u valuti države u kojoj boravi klijent. Na primer ako se letuje u Grčkoj, plaćanje treba izvršiti u evrima jer će banka u Srbiji čiji je klijent koristio karticu odraditi konverziju iz dinara u evre mnogo povoljnije nego što bi to uradili lokalni trgovci, ukoliko bi i ponudili konverziju valute.

Šta u slučaju gubitka kartice u inostranstvu

Gubitak i krađa kartice ne mora da znači i gubitak novca, pa je tako preporuka da se brzo reaguje kako bi kartica bila blokirana. Zato je korisno kod sebe imati broj kol-centra banke čija se kartica koristi jer je ključno u što kraćem roku o tome obavestiti banku kako bi se predupredila veća šteta.

Takođe, potreban je oprez prilikom ukucavanja PIN-a zbog mogućnosti zloupotrebe kartice. Zato ne treba drugom davati svoju karticu bez nadzora i prilikom unošenja PIN-a tastaturu POS terminala ili bankomata treba prekriti šakom ili na drugi način sprečiti druge da saznaju koji je PIN.

„Nemojte se odvajati od svojih kartica, svako plaćanje treba da bude pred vašim očima, a dobro bi bilo i da čuvate slipove, tj. fiskalne isečke sa odmora, kako biste mogli da uporedite troškove sa onima na bankarskom izvodu“, navodi se na sajtu kamatica.com.

Kako da izbegnete prevaru prilikom kupovine stana