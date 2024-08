Kako da izbegnete prevaru prilikom kupovine stana

Kupovina stana je jedan od najlepših i najvažnijih trenutaka u životu koji prati velika radost, ali i velika briga. Prilikom kupovine nekretnine, pravna sigurnost je bitna, zbog osiguranja kupovine i sprečavanja prevare.

Kada je u pitanju ulaganje celokupne životne ušteđevine zarad kupovine nove nekretnine ili podizanje stambenog kredita sa dugim rokom otplate, kupci osećaju strah od potencijalne prevare.

Od trenutka kada je uvedeno obavezno učešće javnog beležnika (notara), sistem drugačije funkcioniše pa je znatno smanjen broj nepravilnosti koje se događaju u prometu nekretnina.

Prema rečima advokata Daneta Žigića, uvođenje javnog uvida u katastarske knjige, ali i saradnja sa javnim beležnicima, smanjen je broj prevara.

– Pre uvođenja javnog beležnika, odnosno kada se overa vršila u sudu, gde sud nije proveravao pravni sled dešavale su se razne prevare u smislu duplih prodaja, ili nečeg drugog – započeo je sagovornik portala.

Dodao je da je uloga javnog beležnika, odnosno notara, veoma važna u procesu kupovine nekretnine.

– Javni beležnik sada ima obavezu da isproverava u katastru pravo stanje stvari, što naravno radi i advokat prilikom sačinjavanja ugovora. Ali uvođenjem ovakve prakse klijenti se obaveštavaju ili upozoravaju da li je određena nekretnina, pod teretom ili da li ima ikakvu zabeležbu u sudu. Notar je pre overe ugovora dužan da proveri i sve ostale stvari, u vezi sa transakcijom. Ovakvom proverom kupac ima duplu zaštitu – objasnio je advokat.

Advokat Žigić istakao je da je beležnička obaveza da po službenoj dužnosti podnese poresku prijavu, i sve neophodne prijave katastru nepokretnosti. Takođe je dodao da su građani u ranijem periodu pravili greške ne izvršavajući upis u katastar i tako nisu ostvarivali pravo svojine nad nekretninom.

– Zakon definiše da je lice vlasnik nepokretnosti tek nakon izvršenog upisa u katastar. Ovo najbolje pokazuju neki stariji ugovori gde se ne vidi pravni sled, gde se ne može utvrditi ili gde ljudi uopšte nisu upisani u katastar i to je ono polje gde može doći do raznih prevara i grešaka – objasnio je Žigić

On je savetovao sve buduće kupce stanova da ne prave kompromise, i da ugovore nikada ne zaključuju bez pravnog posrednika, bilo agencije ili advokata.

– Agencije uglavnom imaju svoje advokate kada posreduju oko nekretnina, ali jako je bitno da i kupac obezbedi pravnu pomoć i da se ne bavi samostalnim sastavljanjem ugovora. Iako zakon to dozvoljava, to bi trebalo izbegavati, jer tada najčešće dolazi do grešaka i problema prilikom njihovog sačinjavanja– rekao je on i dodao.

Kako je sagovornik objasnio, najviše problema ima kod nelegalizovanih nekretnina, ali i kada je reč o legalnim stanovima, prilikom njihove kupoprodaje desi se falsifikovani ugovor.

– Advokat može da prepozna falsifikat i zna kako da napravi proveru, čime se stiče sugurnost da se posao završi kako treba – izjavio je Žigić.

Postoje situacije u kojima sve prođe „glatko“, ali i one situacije u kojima se javljaju različiti pravni problemi, kako je Žigić naveo, to mogu da budu imovinsko pravni ili neki drugi problemi. Upravo zato je važno da se sačini predugovor za kupovinu nekretnine sa advekatnom pravnom podrškom.

Klijenti i kupci nekretnina prema Žigićevom iskustvu uglavnom izbegavaju da sačine predugovore zbog toga što misle da će i pored velikog iznosa koji izdvajaju za nekretninu, morati da doplate i još dodatnog novca za overu tog predugovora, a svakako ih čeka i overa završnog ugovora.

– To je pogrešno razmišljanje, jer se predugovor plaća u iznosu od 50 odsto od cene ugovora, prilikom čije izrade se plaća i razlika. Građani moraju da shvate, da ako daju sto hiljada evra za nekretninu, što jeste ozbiljna suma novca u pitanju, da ne bi trebalo da preskoče plaćanje predugovora, koje može da košta oko 500 evra na taj iznos, jer će se sačuvati od potencijalnih problema. Bitno je da do kraja postupka sebi obezbede svu moguću pravnu zaštitu – rekao je on za Bizportal.

Kada je u pitanju kupovina novogradnje ili stanova u izgradnji, tada je najvažnije raspitati se, o samom investitoru, o stepenu uspešnosti prethodnih projekata, kao i o samoj firmi.

– Iako više nema toliko mnogo problema koji su bili očigledni, kada se nije znalo poreklo investitora, tržište se iskristalisalo. Sada u najvećem broju slučajeva nekretnine grade ozbiljni investitori sa jasnim portfolijem, uz saradnju sa advokatom, bankama i javnim beležnikom gotovo da ne postoji prostor da klijent bude prevaren – zaključio je Dane Žigić.

(Bizportal)