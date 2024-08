Ovako će da izgleda dom u selu Pranjani: Meštani dobijaju objekat za ponos

Gornji Milanovac – Selo Pranjani jedno je od onih koji pokazuju da u Srbiji i te kako ima života u ruralnim područjima i da se ne sele baš svi u velike gradove. Ovo mesto na Suvoboru ima najviše porodica sa troje i više dece, a lokalne sale za venčanja i prve rođendane uvek su krcate. Da ovo selo živi svoj novi život najbolje pokazuju i velika ulaganja, a čak i oronuli seoski Dom u Pranjanima dobiće svoj novi sjaj. Polovinom prošlog veka kulukom su ga podigli vredni planinci, ali ga je načeo zub vremena.

– Ovaj ’Saborski Dom’ udahnuće novi život ovom napaćenom narodu koji je kroz vekove zasipao okolne visove kostima svojih predaka. Došlo je vreme da se potomcima tih predaka oduži otadžbina i veoma sam zahvalan predsedniku Srbije čiju posetu očekujemo za Sabor violinista, kao i gospodinu Kovačeviću, koji imaju razumevanja i želju da nam pomognu u vaskrsu zavičaja. Zamoliću ih kao čovek koji je potekao sa ovih planina da nam pomognu da rešimo problem pijaće vode, i verujem da neće okrenuti glavu. Taj projekat je u pripremi , i veoma je realno da 2027. ili 2028. godine ovde potekne voda sa rzavskog jezera ispod Murtenice.

Tada tek nikom više ne bi palo na pamet da napusti svoje ognjište, tako se brani Srbija i srpsko selo. Znam da ima onih koji ne misle kao ja, kazu da sam naivan, ali ja verujem u svoju državu, prepešačio sam Srbiju uzduž i popreko i video je na delu, verujem svojim očima”, kaže za RINU Gvozden Nikolić autor Sabora violinista Srbije, koji u ovom selu kreće u petak i trajaće tri dana.

Inače, upravo Sabor violinista je preporodio ovaj kraj. Rekonstruisana je putna infrastruktura u potpunosti, realizovane su i brojne druge velike investicije koje su uticale da meštani bolje i lepše žive.

– Danas od Pranjana do Beča ili Brisela nema jedne jedine rupe na putu, nekadašnji sokak kroz centar varošice danas je bulevar sa pešačkim stazama, jedino je planinsko selo koje ima aerodrom sa kojim se ponosi, i jedno od retkih u kojem je izgrađena kanalizaciona mreža koju nemaju ni neka beogradska naselja. U njemu se održava šestu godinu za redom najveći festival u Evropi posvećen violini koji okupi i do sto hiljada ljubitelja narodne muzike. I svi znaju da zasluge za sve ovo pripadaju državi i srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću koji je imao vremena da dva puta zakorači u ove planine. To je istina, a narod ovde ima jednu uzrečicu – krivo stani, al pravo reci, tvrdi Nikolić.

(Pančevac/RINA)

