Zabranjen prelaz teretnjacima preko mosta na Ibru: Hitan apel vozačima stiže iz Kraljeva, preusmeravaju se na obilaznicu

Kraljevo – Na Ibarskom mostu u Kraljevu od sinoć je zabranjen saobraćaj za kamione i teretna vozila. Sa obe strane postavljen je znak koji teretna vozila teža od tri i po tone preusmerava na obilaznicu oko Kraljeva.

– Zabranu koriscenja donela je saobracajna inspekcija,kako je saopstila most nije staticki ugrozen,putnicka vozila i dalje mogu da koriste most, potvrđeno je za agenciju RINA.

Na društvenim mrežama delile su se fotografije teretnjaka koji su prevozili kamene blokove, mostom preko Ibra, dalje kroz gradske ulice, zbog cega su gradjani izražavali negodovanje.

Inace,ovaj most krije zanimljivu pricu. Naime, nemačka vojska je tokom rata 1944. godine srušila Gvozdeni most u Kraljevu, kao što je naša vojska na početku rata srušila Most kralja Aleksandra u Beogradu da bi usporila nadiranje okupatora. Delovi Mosta kralja Aleksandra su još tokom rata bili vadjeni iz Save da bi se omogući rečni saobraćaj. Onda je neko došao na ideju da bi Ibar, uži od Save mogao da se premosti delovima srušenog savskog mosta.

Metalna konstrukcija Mosta kralja Aleksandra i dan danas premošćuje Ibar.

(Pančevac/RINA)

