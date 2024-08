JUTROS JE VEĆ U 6 BILO VRELO

Duvaće slab vetar promenljivog pravca a temperature će biti od 17 do 25 stepeni jutarnja a najviša dnevna od 37 do 41 stepeni.

U Srbiji je jutros u 6 sati najtoplije bilo u Beogradu i na Paliću, gde je temperatura bila 25 stepeni Celzijusa. Najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 13 stepeni Celzijusa. U celoj zemlji danas je zbog visokih temeratura na snazi crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.

RHMZ se jutros oglasio u 4.55 sa dva upozorenja, i to sledeća:

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE

Do kraja sedmice veoma toplo. Danas (17.08.) maksimalna temperatura od 37 do 41 °S, sutra (18.08.) od 33 do 38 °S, a od početka sledeće sedmice od 29 do 36 °S.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA VISOKE TEMPERATURE

Inače, kako je ranije najav ljeno, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuje pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom na severu i u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti veoma toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 38 stepeni.

Od početka naredne nedelje vreme će biti promenljivo i nestabilnije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i pojavu pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i pojačan vetar.

