Da li volite crnu odeću? Evo šta to govori o vašoj ličnosti

Mala crna haljina decenijama uzbuđuje muške fantazije, a mnogim ženama muškarci u crnim odelima su neodoljivi…

Istraživanja pokazuju da se crna često doživljava kao „ozbiljna“ i „dostojna poverenja“. To je boja koja projektuje samopouzdanje. U studiji, koju je sproveo britanski dobavljač Buitshirtsonline za korporacije kao što su Fruit of the Loom, Gildan i American Apparel, učestvovalo je oko 1.000 ljudi. Svrha studije je bila proučavanje uticaja boja odeće na percepciju drugih ljudi. Crna je izašla na vrh. Evo šta istraživači kažu o rezultatima:

„Crna je boja koju nosite kada želite da impresionirate, umirite ili pridobite naklonost. To projektuje izvesnu pouzdanost koja vas može naterati da toj osobi verujete celokupnu svoju životnu ušteđevinu i zahvalite joj na privilegiji. U svim našim istraživanjima, crna je bila na prvom ili drugom mestu za većinu „pozitivnih“ osobina (kao što su samopouzdanje, inteligencija i seksualnost), a jedva je rangirana među „negativnim“ osobinama (kao što je arogancija).“

Crna boja se obično povezuje sa „ozbiljnošću“ i „pouzdanošću“, što je čini najatraktivnijom bojom za nošenje za oba pola. Zašto?

Odgovor je jednostavan – samopouzdanje. Skoro polovina žena i 64 odsto muškaraca koji su učestvovali u istraživanju smatra da crna odiše samodovoljnošću. To je najelegantnija, najelegantnija boja koja uliva samopouzdanje i umiruje. Nije iznenađujuće što je podjednako prikladno nositi na venčanjima i sahrani.

Ali oni koji nose crno pokazuju više od samodovoljnosti i samopouzdanja. U stvari, njihove preferencije boja mogu nagovestiti osetljivu, pa čak i ranjivu ličnost.

Ljudi koji odluče da nose crno obično su veoma osetljivi. Oni mogu biti malo nestabilni i skloni da privlače pažnju drugih na to ko su i šta pokušavaju da postignu u životu. Pored toga, crna je najčešća boja u monaškim odeždama, simbolizujući pokajanje i jednostavnost. Za monahe i monahinje nošenje crne boje znači suzbijanje telesnih želja i slušanje glasa razuma.

Takvi ljudi nenamerno pokušavaju da se zaštite od preteranih emocija. Oni se lako mogu omesti ili preterano reagovati i često imaju poteškoća sa anksioznošću i koncentracijom.

Takođe je vredno napomenuti da ljudi koji više vole crno obično nemaju ništa protiv ako drugi nose druge boje. Nošenje crnog ne čini vas delom sumnjivog kulta ili bilo čega sličnog.

Ljubitelji teške muzike često nose crno. Tamne boje odražavaju njihovu ličnost – teške, glasne i samopouzdane, baš kao i muzika koju slušaju.

Druga teorija, vezana za psihologiju boja, kaže da ljudi koji vole crnu boju često žele da povrate moć i zasluže poštovanje drugih. Možda izgledaju malo udaljeno, kao da pokušavaju da isključe tuđe emocije.

Osoba koja nosi crno želi da se predstavi kao važna figura. Takvi ljudi misle da ih crna boja čini privlačnijim, pametnijim i samouverenijim. Međutim, oni imaju i slabu i ranjivu stranu, koju kriju iza svoje potpuno crne odeće. Ljudi koji nose sve crno su često odlučni, ali osetljivi, kao što sam gore objasnio.

Pet najčešćih osobina ličnosti ljudi koji vole da nose crno su:

Ovi ljudi su veoma sigurni u sebe.

Takođe su veoma osetljivi.

Takvi ljudi imaju buntovni karakter i ne prihvataju autoritet.

Vole da se osećaju jakim i uticajnim.

Oni nemaju tendenciju da se brzo približe drugima i mogu da grade zidove da bi se zaštitili.

U zaključku, vredi napomenuti da tinejdžeri često osećaju psihološku potrebu da nose crno tokom prelaska iz detinjstva u odraslo doba. Ovo označava kraj jedne faze njihovog života i početak druge.

Sviđa im se jer im omogućava da se izoluju od sveta dok ne razviju svoje jače, nezavisnije ja.

Tvrdnje da su ljudi koji stalno nose crno podložniji depresiji i promenama raspoloženja nemaju dokaza. Ako ste zaljubljeni u crnu, nosite je koliko želite!

(cluber.com.ua/Marina Karaseva)