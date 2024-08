NOVO SELO: Izložene slike iz zbirke Stevana Đakonovića

Izložba slika iz fonda Zavičajne zbirke Stevana Đakonovića otvorena je danas u galeriji Doma kulture „3. oktobar“ u Novom Selu.

Izloženo je 16 slika rađenih u tehnici ulje na platnu i dva crteža umetnika iz pomenutog mesta, Pančeva i Starčeva.

Dva ta dela je Đakonović (1921-2004), kolekcionar, novinar i publicista iz Novog Sela, sakupljao tokom 70-tih i 80-tih godina prošlog veka.

Među autorima ovih umetničkih dela su akademski vajar Livijus Balnožan, akademski slikar Stanko Gvozdenac, Jovan Malajmare Mare i Stanko Bubnjević.

Od pančevačkih slikara publika je mogla da vidi dela akademskog slikara Jovana Vitomirova, Dragoslava Kanjevca, Draginje Bebe Mladenovske i Jelene Badnjevac Ristić, koja je i prisustvovala otvaranju izložbe.

U kolekciji slika ovog poznatog Novoseljanina nalazi se i rad Pavla Rajkovića iz Starčeva.

Na izložbi postoje dve tematske celine i dok jednu čine portreti poznatih slikara sa ovih prostora do kojih je Đakonović došao tokom 1970-tih godina, drugi, veći deo, čine slike i dva crteža sa motivima Novog Sela, koji su nastajali tokom 1980-tih.

Na otvaranju izložbe govorila je direktorka novoseljanskog Doma kulture Marćela Kornjan Stojičić, koja je pozdravila posetioce i najavila otvaranje legata Stevana Đakonovića u ovoj ustanovi kulture, po želji porodice da zaostavština ovog kolekcionara bude na raspolaganju ljubiteljima istorije u ovoj ustanovi.

Potom je autorka postavke i Đakonovićeva unuka Milena Jovišić posetioce upoznala sa sadržajem izložbe, kao i kada i kako je ova zbirka slika nastajala.

Ona je istakla da je ovog leta navršano 20 godina od smrti njenog dede i ova izložba je lepa prilika da za prisećanje na dela njegovog kolekcionarskog rada kroz ovu izložbu.

Nakon toga je slikar i dugogodišnji direktor Istorijskog arhiva u Pančevu Milan Jakšić, koji je i lično poznavao Đakonovića. objasnio kako su njih dvojica bili na istom arhivarskom zadatku.

– Ovaj fond slika predstavlja deo veće umetničke zbirke, pored muzejskih i arhivskih predmeta i knjiga, koji je nastajao tokom njegovog višedecenijskog sakupljačkog rada. Čini mi se da je sad vreme i da se kaže nešto i o zaštiti kulturnih dobara. Trud kojim je nastajala ova zbirka i predmeti sakupljani tokom decenija, sa današnje tačke gledišta, kao i značaj koji imaju, čini ih nezamenljivim svedocima vremena koje nose – naveo je on.

Jakšić je naglasio i da ti predmeti čine dobra pod prethodnom zaštitom i predstavljaju neobnovljiv resurs i opšti interes za ovu sredinu, pa bi njihov nestanak u „stihijama vremena napravio veliku katastrofu“.

– Što se tiče same izložbe, ove izložene slike su me jako prijatno iznenadile, prvo zato što je u pitanju ozbiljna umetnost iz bilo kog pogleda, savremenog ili klasičnijeg. To je reprezentativno i lepa osnova da napravite da ova zbirka slika bude „živa“ – zaključio je Jakšić.

Izložba će moći da se pogleda do 23. avgusta, svakog radnog dana od 10 do 12 sati u galeriji Doma kulture u Novom Selu (na drugom spratu).

(Pančevac/J. Filipović)

