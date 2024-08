Margićani i ove godine obeležili svoju slavu

Žitelji Gornjeg grada, poznatijeg kao Margita, obeležavaju danas slavu Preobraženje Gospodnje a ceremoniji sečenja slavskog kolača prisustvovali su predstavnici lokalne vlasti, članovi zajednice kao i brojni gosti, Pančevci iz drugih krajeva grada, kao i oni kojima je do Margite stalo.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Preobraženje Gospodnje. U crkvi su, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće.

„To je jedan od najradosnijih dana na teritoriji MZ Gornji grad. Sve više ljudi je sa nama, svima se zahvaljujemo, od običnog čoveka do gradonačelnika koji pomažu da MZ funkcioniše besprekorno. Veliki značaj za ovu manifestaciju i našu slavu Preobraženje Gospodnje“ rekao je Branislav Gligorić, predsednik MZ Gornji grad i zahvalio se Gradu Pančeva, TO Pančevo, svim javnim i komunalnim preduzećima koji nam izlaze u susret, svim sponzorima, koji omogučavaju da ova manifestacija raste iz godine u godinu.

Desanka Zurić, zamenik predsednika udruženja penzionera Mesnog odbora Gornji grad istakla je da slava Preobraženje ima poseban značaj za stanovnike ovog dela Pančeva.

-Naš narod, naročito Gornjani, to je njihova stara tradicija, za njih Preobraženje znači dan stanovnika, to je zaista lep dan. Zahvalili bismo predsedniku Banetu koji se uvek trudi da to bude na velikom nivou i hvala mu za to, rekla je Desanka Zurić.

Udruženje žena “Pančevke” Gornji grad pripremilo je bogat program.

„Mi se zaista trudimo da povratimo tradiciju, gde je Preobraženje bio dan koji se slavio, svaka kuća je bila puna gostiju, muzike na sve strane, mi se trudimo to da povratimo, na malo drugačiji način, istakla je Snežana Marjanov, predsednica Udruženja žena “Pančevke” Gornji grad.

Organizatori manifestacije su MZ Gornji grad, Udruženje žena “Pančevke” Gornji grad i TO Grada Pančeva, dok je pokrovitelj Grad Pančevo.

(Pančevac/RTVPančevo)

