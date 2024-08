SRPSKE VOZAČKE DOZVOLE OD PETKA NEVAŽEĆE NA KOSOVU: Nema novog produžetka, kazne i do 1.500 evra

Nakon odluke kosovskog MUP-a da produži rok za prelazak sa srpskih vozačkih dozvola izdatih za građane na Kosovu, koje Priština smatra nelegalnim, vozači koji ne zamene svoja vozačke dozvole do petka – suočiće se sa novčanim kaznama, i to u visini od 500 do 1.500 evra. Zamenik komandira Kosovske policije za region Sever, Veton Eljšani, objasnio je za KoSSev da će se srpske dozvole, posle isteka ovog roka, tretirati kao nevažeće, te će vozači sa takvim dokumentima biti kažnjeni kao da nemaju dozvolu uopšte.

Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova odlučilo je početkom maja meseca da otvori mogućnost prelaska sa srpskih vozačkih dozvola izdatih za građane na Kosovu, za njih nelegalne – na kosovske vozačke dozvole. Odluka je na snagu stupila 9. maja, a rok je do petka, odnosno 23. avgusta.

Neće biti novog produžetka roka

Po isteku ovog roka, saobraćanje na Kosovu sa srpskim dozvolama koje su izdavane za građane više neće biti moguće. Vozačima koji budu zatečeni u vožnji sa srpskim vozačkim dozvolama biće izrečene kazne u iznosu od 500 do 1.500 evra, kazao je za KoSSev zamenik komandira Kosovske policije za region Sever, Veton Eljšani.

Na naše pitanje da li je moguće da se rok ponovo produži usled više problema na terenu i sezone odmora, on je odgovorio odrično, uz naznaku da su svesni određenih problema za koje su već zatražili rešenje.

Eljšani je kazao da je do danas predato više od 6.000 zahteva za zamenu dozvola, te da će po završetku roka, u petak, 23. avgusta, srpske vozačke dozvole biti nevažeće. Nakon toga, biće početo sa izricanjem kazni za vozače koji budu zatečeni sa srpskim dozvolama.

-Ako mi, policija, nakon isteka roka za zamenu, zateknemo vozača koji ima srpsku vozačku dozvolu, za nas će to biti kao da nema dozvolu uopšte. Tim vozačima biće uručena kazna, za koju kasnije sud odlučuje u kojoj će visini ona biti. To može da ide od 500 do 1000 evra – kazao je.

Pojasnio je da visina kazne zavisi od toga koliko puta je neko zatečen sa srpskom, prema njegovim rečima, „nevažećom dozvolom“.

-Ako vas policija zaustavi prvi put, dobićete opomenu i kaznu, posle sud određuje šta dalje, oni odlučuju. To nije na policiji. Visina kazne može da ide do 1500 evra ukoliko se jedna osoba zatekne više puta da vozi bez kosovske dozvole – pojasnio je Eljšani.

Dodaje da vozač, ukoliko bude zaustavljen bez kosovske vozačke dozvole, mora pozvati nekoga s važećom dozvolom kako bi preuzeo i odvezao vozilo.

Kako do zamena vozačke dozvole za one koji nemaju kosovsku ličnu kartu?

Eljšani je istakao da je Kosovska policija, preko pretpostavljenih, ipak Kosovskom MUP-u i vladi u Prištini, ukazala na više problema sa kojima su se ljudi susretali prilikom zamene dozvola.

Jedan od njih jesu vozači koji nemaju ni kosovsku ličnu kartu.

Za takve slučajeve, Eljšani se nada da će MUP i vlada u Prištini pronaći rešenje. Potrebna je posena odluka vlade ili čak da se promeni zakon. Koliko će taj proces trajati do donošenja odluke, Eljšani kaže da to zavisi od vlade.

Kako do zamene ukoliko je dozvola oduzeta ili zabranjeno da vozite na određeno?

Eljšani potvrđuje da su imali već slučajeve u kojima su im se obraćali vozači kojima je zbog prekršaja u saobraćaju oduzeta dozvola, ili je zabranjeno da voze određeni period.

Kosovska policija je MUP-u u Prištini ukazala i na ove probleme, i tu je rešenje već pronađeno.

-Mi smo ovaj problem rešili tako što su ovi vozači putem imejla zatražili od policije dozvolu za zamenu. Popune zahtev, predaju srpsku dozvolu i zamene za kosovsku. Nama, policiji nije to problem, jer kada nekoga zaustavimo, u sistemu imamo da li je kažnjen, tako da se i na novu dozvolu prebacuje kazna do njenog isteka – pojašnjava Eljšani.

Kako do zamene sa isteklom vozačkom?

Pored problema sa oduzetom dozvolom, policija se susretala i sa drugim problemima, kao što su istekle dozvole i probne, za koje su prema rečima Eljšanija, takođe pisali MUP-u u cilju rešavanja. Sada očekuju odgovor odatle.

Vožnja automobila sa srpskim tablicama na ovlašćenje – za sada bez problema

Jedno od kljućnih pitanja koje je našem portalu stizalo prethodnih dana, ticalo se vožnje automobila koji imaju srpsku registraciju ali se voze na ovlašćenje.

Eljšani naglašava da vozači koji koriste automobile sa srpskim registarskim tablicama na osnovu ovlašćenja neće imati nikakvih problema (barem za sada).

Za sve probleme sa kojima su se susreli građani tokom perioda zamene dozvola, Eljšani smatra da je potrebno da se pronađe rešenje, ali ponavlja da je to na MUP-u i kosovskoj vladi.

Kako se prijaviti za zamenu vozačke dozvole

Da bi se prijavili za prelazak sa srpske na kosovsku vozačku dozvolu, građani moraju posedovati: vozačke dozvole izdate od strane Republike Srbije za lica koja su položila vozački ispit za odgovarajuće kategorije posle 10.06.1999. godine, do 9. maja ove godine (dan stupanja na snagu Odluke kosovskog MUP-a).

Dokumentacija koju građani, uz zahtev, moraju dostaviti Centru za opremanje dokumentima koji se nalazi u opštini je – kopija kosovske lične karte, original vozačka dozvola koja je izdata od strane srpskih vlasti, lekarsko uverenje za opremanje sa vozačkom dozvolom i dokaz o uplati takse.

Kada je reč o lekarskim uverenjima, neće se za ovaj proces prihvatati onaj iz srpskih zdravstvenih institucija, već isključivo iz kosovskih. Za kategoriju B/BE cena uverenja iznosi 20 evra, a za C i D je 50 evra. Pomenuta taksa plaća se 15 evra.

Ujedno, i dodavanje kategorija sa srpske na kosovsku vozačku dozvolu – takođe je dozvoljeno za lica koja su položila ispit za odgovarajuće kategorije posle 10. juna 1999. godine do 9. maja. Za to je građanima dodatno, pored ostale dokumentacije, potrebna i – original vozačka dozvola UNMIK ili RKS.

Ceo proces opremanja kosovskom vozačkom dozvolom traje 15 dana. Pri uzimanju ove, srpska vozačka koju je podnosilac zahteva predao, vraća mu se kao nevažeći dokument.

Kako je potvrđeno za KoSSev iz policije, kosovske institucije dokument fizički poništavaju.

