SPEKTAKL U NJUJORKU Đoković ponovo pobedio Alkaraza i otkrio šta mu je rekao na mreži posle pobede na OI

Najveći svih vremena Novak Đoković se pobedom vratio na Ju-Es open, ali i na teniski teren posle trijumfa na Olimpijskim igrama.

Srbin je u egzibicionom duelu na Flašing Medouzu, inače uvertiri za poslednji gren slem sezone, udružio snage Džonom Mekinroom i saavladali su Karlosa Alkarasa i Andrea Agasija sa 10:8 u super taj-brejku.

Ceo meč je i imao samo taj skraćeni set, ali i to je bilo dovoljno da se napravi spektakl, prenosi španska „Marka“ iz Njujorka.

Naravno, daleko je ovaj duel od onoga što čeka Đokovića od ponedeljka kada počne odbrana njujorške titule, ali i ovaj prvi šmek je bio zadovoljavajući, pogotovo jer je sa druge strane mreže bio teniser koji će mu i biti glavni konkurent za trofej Karlos Alkaraz.

A Novak je u šali prepričao šta je rekao Alkarasu posle trijumfa u finalu Olimpijskih igara u Parizu:

– Kazao sam mu na mreži da sam mu zahvalan što me je pustio da osvojim zlato. On će do kraja karijere verovatno osvojiti zlatnu medalju bar tri puta – otkrio je Đoković Amerikancima u Njujorku.

(Pančevac/Novosti)

