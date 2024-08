Briga za mlade: Kuća sa okućnicom u Glogonju

U ime Grada Pančeva, Sanja Patalov Stojadinović, član Gradskog veća zadužena za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, potpisala je trojni Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u prostorijama Ministrastva za brigu o selu, u Palati Srbija.

„Grad Pančevo je od početka realizacije Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije potpisao sedam ugovora, a u 2024. godini ovo je prvi. Bespovratna sredstva se dodeljuju po redosledu podnetih prijava, do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2024. godine, tako da očekujemo da ćemo usrećiti još jednu porodicu do kraja godine“, najavila je Sanja Patalov Stojadinović.

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, Ministrastvo za brigu o selu sprovodi Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća koji se odnosi na državljane Republike Srbije, bez rešenog stambenog pitanja, a koji žele da žive na selu i ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Mogućnost konkurisanja imaju pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi, kao i vanbračni partneri.

„Dobitnik pomenutih sredstava je naš sugrađanin sa teritorije grada Pančeva, mladić iz Glogonja, koji ima 24 godine i kao pojedinac, u smislu Programa, fizičko je lice koje nema navršenih 45 godina života, nije u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici i nije samohrani roditelj. On će na ovaj način obezbediti sebi i svojoj budućoj porodici krov nad glavom, a nastaviće da živi u svom rodnom mestu, Glogonju. Konkurisanjem za dobijanje bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće Grad Pančevo pruža podršku i pomaže svima koji ispunjavaju uslove, a žele da ostanu na selu i naprave svoje gazdinstvo, da se bave poljoprivredom i da na taj način utiču na rast privrednih aktivnosti na selu. Ovo je samo jedna u nizu podsticajnih mera za ravnomerni razvoj kako grada, tako i naseljenih mesta na teritoriji Grada Pančeva. Podstičući razvoj i unapređivanjem života u naša naseljena mesta vraćamo mlade. Kao i do sada nastavićemo da raznim merama i programima da pomažemo sugrađanima na čitavoj teritoriji našeg Grada“ rekla je Sanja Patalov Stojadinović.

Maksimalni novčani iznos bespovratnih sredstava Programa za kupovinu seoske kuće sa okućnicom je 1.200.000 dinara po korisniku, a sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, niti za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

