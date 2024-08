SAMO JOŠ SUTRA prijavljivanje za obuku žena preduzetnica

Žene koje već vode neki biznis ili bi da stvari uzmu u svoje ruke i da započnu svoj posao, imaju dobru priliku da besplatno čuju savete o tome kako da pokrenu biznis i kako da ga zatim održe, ali i koji izvori finansijske podrške postoje u Srbiji. Jednodnevna obuka, koju organizuje Regionalna razvojna agencija Južni Banat sa Regionalnom privrednom komorom Južnobanatskog okruga i Gradom Pančevom, u utorak, 27. avgusta, potpuno je besplatna, ali je potrebno da se zainteresovane žene prijave i to najkasnije u ponedeljak, 26. avgusta.

U utorak, 27. avgusta Regionalna privredna komora južnog Banata (Zmaj Jovina ulica br. 1) otvoriće svoja vrata za promociju programa finansijske podrške u 2024. godini po programu Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije koji je namenjen i potencijalnim i postojećim ženama preduzetnicama.

Najpre će biti održana promocija od 9 do 10 sati, a potom kreće obuka koja će trajati od 10 do 16 časova.

U okviru promocije polaznici će moći da čuju koji programi postoje za podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja, zatim za razvoj preduzetništva žena na selu, razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, jačanju kapaciteta poslodavaca uključenih u dualno obrazovanje, a biće promovisan i Program razvojna šansa – linija za prerađivačku industriju i Program za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2024. godini. Agendu možete videti

U okviru obuke za žene preduzetnice kao i one koje bi želele da pokrenu svoj biznis, najpre će se govoriti o motivima i osobinama preduzetnika, to jest o pripremama za ulazak u biznis, zatim o tome šta je to privredni subjekti (pravni okvir, pojam, registracija), šta preduzetnica čeka kada su u pitanju porezi i doprinosi, koji izvori finansiranja postoje, šta je biznis i finansijski plan i kako ih napraviti, kao i o menadžmentu i organizaciji, opis poduhvata, proizvoda ili usluge, marketing plan (SWOT analizi), formulisanju strategije konkurentnosti, kao i o planu proizvodnje i operativnom planu.

Svoje prisustvo možete potvrditi slanjem prijavnog lista na adresu e-pošte: aleksandar.kovacevic@rrajuznibanat.rs ili na zoran.viric@pks.rs najkasnije do ponedeljka 26. avgusta. Broj mesta je ograničen a kotizacija za učešće nije potrebna.. Detaljnije informacije možete pronaći na stranici Regionalne razvojne agencije Južnog Banata, gde se takođe nalazi i prijavni list.

– Agenda PROMOTIVNOG DOGADJAJA ovde

– Agenda Obuke za žene preduzetnice ovde

