MI PITAMO ZA VAS: Prijava kvara na uličnoj rasveti

„U mojoj ulici već mesec dana ne rade sijalice na javnoj rasveti. Noću se ne osećam bezbedno, niti vidim kuda idem. Zvala sam ’Elektrovojvodinu’, ali su mi oni rekli da to treba da prijavim Gradu. Kome i kako to mogu da uradim?”, pitala je naša sugrađanka Ilona I.

Sekretarijat za investicije Grada Pančeva obavlja i posao obezbeđivanja javnog osvetljenja, pa njemu i treba prijaviti eventualne kvarove ili probleme. Prvi način na koji to možete da uradite jeste preko „Sistema 48”. Formular za prijave u ovom sistemu za razne vrste problema s kojima se građani susreću u vezi s funkcionisanjem i ingerencijama gradskih službi i organa može se preuzeti na sajtu Grada Pančeva (www.pancevo.rs). Možete poslati i tekstualnu poruku na telefon 065/866-25-00 ili jednostavno usmeno prijaviti problem na broj 013/308-948. Prijave se šalju i putem elektronske pošte na adresu sistem48@pancevo.rs ili lično možete doći na šalter broj 10 u Gradskom uslužnom centru. U Gradskom uslužnom centru, na uslužnim mestima 1, 2 i 3, predaje se i popunjeni formular.

Ako je reč o velikom kvaru značajnom za funkcionisanje većeg broja korisnika, on se otklanja hitno u periodu od 48 sati.

Nakon prijavljivanja utvrdiće se kakva je vrsta kvara u pitanju. Ako je reč o velikom kvaru značajnom za funkcionisanje većeg broja korisnika, on se otklanja hitno u periodu od 48 sati. Ako treba zameniti svetiljke ili ako je reč o manjem kvaru koji ne utiče na veći broj građana, propisano je da se to učini u roku od deset dana.

Stanovnici sela kvarove na javnoj rasveti prijavljuju mesnim zajednicama ili komunalnim preduzećima u svojim naseljenim mestima. Rok za popravku u slučaju „većeg kvara” i ovde je 48 sati. Ali ako je u pitanju manji kvar, on će se otkloniti onda kada prispe dovoljan broj prijava, „a prema planu radova za naseljena mesta”. Prijave i zahteve koji se ne odnose na redovno održavanje, nego na investiciono održavanje, rekonstrukcije ili dogradnje, ne podnose građani, nego samo mesne zajednice i takvi radovi moraju biti isplanirani unapred u gradskom budžetu.

(Pančevac)

MI PITAMO ZA VAS: Kako do uverenja o slobodnom bračnom stanju?

MI PITAMO ZA VAS: Kada se prijaviti za subvencionisanje komunalnih troškova?